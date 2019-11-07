В Новороссийске ликвидировали крупный пожар на нефтебазе

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-07T11:13:13+03:00

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В 10:50 сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на территории нефтебазы «Грушевая» в пригороде Новороссийска. Продолжается работа перевалочного комплекса в штатном режиме. На месте трудится комиссия, которая устанавливает причины ЧП.

Фото: ГУ МЧС по краю

Напомним, 7 ноября в 09:04 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на нефтебазе. Сотрудники МЧС установили, что горит резервуар подземного хранения нефтепродуктов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 09:40 огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. Площадь пожара не увеличивалась. В тушении участвовали 91 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России.

Фото: ГУ МЧС по краю

По предварительным данным, пострадали 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU