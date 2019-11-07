В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-07T10:14:05+03:00

На месте ЧП работают 33 единицы техники и 91 человек

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7 ноября в 09:04 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы «Грушевая» в пригороде города-героя.

- В 09:05 к месту вызова незамедлительно выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона. В 09:20 они установили, что горит резервуар подземного хранения нефтепродуктов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 09:40 огонь локализовали на площади 200 квадратных метров. На месте работает 91 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России. Информация о происшествии уточняется.

По предварительным данным, пострадали 5 человек.

Напомним, вечером в среду, 6 ноября, огненная стена растянулась на сотни метров вдоль Темрюка в Краснодарском крае. В 19:27 огонь локализовали, в 21:15 - ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, пострадавших в огне нет. Причины пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU