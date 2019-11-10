На Кубани подорожали теплая одежда, витамины и билеты в кино

Индекс осени на Кубани

С наступлением осени мы решили оценить, на сколько подорожали на Кубани традиционные для нашего региона «осенние» товары – теплая одежда, витамины и билеты в кино.

В этой статье мы использовали данные Росстата и сравнивали средние цены в сентябре этого года с ценами в сентябре прошлого года, чтобы оценить годовую инфляцию.

Осенний набор

Итак, одежда. Мужская кожаная куртка подорожала почти на 8%, а вот женское демисезонное пальто – немного подешевело и стоит сегодня почти на 1% меньше, чем год назад. Кожаные перчатки стоят на 5% меньше, чем год назад, а зонты – на 4%. Мужской джемпер вырос в цене на 4%, женский – на 1%, а детский – подешевел на 7%. Легкие трикотажные шапки в среднем подорожали за год на 5%.

Тут кто-то, наверное, может возразить. Например, в прошлом году он покупал себе ту же шапку за 600 рублей, а в этом году – уже за 700! Но статистика – вещь упрямая, и приводит она усредненные значения. Потому что в одном магазине шапка могла подорожать, а в другом – подешеветь, а некоторые магазины вообще не меняли ценник.

С наступлением холодов хочется фруктов, на примере которых особенно сильно виден разброс динамики цен на разные товары. Так, на Кубани за год почти на 10% подешевели лимоны, но виноград подорожал на 22%. При этом в целом цитрусовые и фрукты за год прибавили в цене 3%.

Помимо фруктов, актуальной покупкой осенью становятся витамины. Комплексы с микро и макроэлементами подорожали в аптеках Краснодарского края на 3,5%. Другой актуальный в сезон простуд товар – электронный термометр – теперь стоит на 9% больше.

С наступлением холодов люди предпочитают прогулкам кино и театр. Поход в кино по сравнению с прошлым годом стал дороже на 4,5%, а вот билет в театр в цене не изменился. Так что достаем вечерние платья и костюмы и выбираем постановку по душе.

Официально годовая инфляция на Кубани в сентябре составила 3,8%.Это означает, что вся потребительская корзина целиком за год подорожала в Краснодарском крае меньше, чем на 4%. Однако, как мы увидели, отдельные товары, включенные в потребительскую корзину, прибавили в цене меньше, другие – больше, а некоторые и вовсе подешевели.

Что в корзине?

В потребительскую корзину среднестатистического жителя Кубани входит более пятисот позиций. Конечно, чего-то вы покупаете больше, чего-то – меньше, что-то – чуть ли не каждый день, а что-то – далеко не каждый год. Но все эти товары важны для людей и имеют свой вес в корзине. Список содержимого корзины постоянно пересматривается. Те товары и услуги, которые больше не востребованы, исключаются из корзины, их сменяют другие, на которые есть спрос. Например, химическая завивка была в этом перечне вплоть до 2008 года, а потом – все, перестала пользоваться спросом. А услуга по мойке легковой машины – наоборот, появилась в потребительской корзине только в 2017 году.

«Человек так устроен – мы склонны помнить, что, например, осенью подорожали овощи, а летом – турпутевка. Сравниваем мы при этом с предыдущим днем или месяцем, но точно не с прошлым годом. А ведь цены в течение года вполне могут меняться с учетом сезона: всем понятно, что та же клубника в декабре не будет стоить как в июле. Между тем, когда подходит урожай, она может подешеветь не только по сравнению с декабрем, но и даже по сравнению с июлем прошлого года. Поэтому для более точной оценки считать нужно именно годовую инфляцию – она исключает влияние сезонного фактора и показывает реальное положение вещей», – рассказал Евгений Эберенц, начальник Южного ГУ Банка России.

В разговорах об инфляции есть еще один нюанс. Даже в разных регионах страны годовая инфляция может отличаться – это зависит и от климатических условий, и от транспортной доступности и многих других факторов. Что уж тогда говорить о разных людях – ведь кому-то нравится яичница на завтрак, а кто-то предпочитает овсянку. И логично предположить, что потребительские корзины тех и других могут довольно сильно различаться, а вместе с ними – и личная инфляция. Посчитать ее, кстати, можно на сайте Росстата.