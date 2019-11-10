Родители расчлененной историком девушки выехали в Санкт-Петербург на опознание

Профессора СПбГУ, историка Олега Соколова задержали утром 9 ноября. 63-летнего мужчину достали из реки Мойки, с собой у него был рюкзак, в котором лежали две женские руки и травматический пистолет. В доме ученого нашли пилу и окровавленное женское тело без рук и головы.

Девушка преподавала

- Его жертвой стала 24-летняя учительница истории Анастасия Ещенко. Девушка когда-то была студенткой, а затем аспиранткой и параллельно любовницей своего учителя. Она с отличием окончила Институт истории СПбГУ, кафедру истории России с древнейших времен до ХХ века, затем отучилась в магистратуре и стала аспиранткой, - сообщает "КП-Петербург".

Как стало известно, до переезда в культурную столицу девушка жила в Старовеличковской Краснодарского края. Здесь она с золотой медалью закончила школу №4. Девушка набрала по результатам ЕГЭ-2012 100 баллов по истории, 95 баллов по русскому языку, 93 балла по обществознанию. С этими результатами она прошла в СПбГУ.

Как говорят в школе, у нее был высокий интеллект, а многие одноклассники даже завидовали ее феноменальной памяти. Ее отличали разносторонность интересов, отличные способности к гуманитарным наукам, высокая работоспособность, желание добиваться своих целей, самостоятельность суждений, умение принимать верные решения.

Семья девушки живет в станице. Мать убитой Подполковник МВД Галина Ещенко. Свою трудовую деятельность начала с августа 1989 года в средней школе №5 станице Старовеличковской учителем начальных классов, потом стала заместителем директора по научно-методической работе. С 2005 года начала служить в полиции. В октябре 2018 года была назначена помощником начальника отдела-начальника отделения по работе с личным составом Отдела МВД России по Калининскому району. Отец Анастасии Олег Сергеевич Ещенко - учитель физической культуры в школе № 4 станице Старовеличковской. Его педагогический стаж - 15 лет. Именно в этой школе девушка училась.

Брат девушки - вратарь ФК "Краснодар" Сергей Ещенко. В Команде с 2013 года. Вратарем был заявлен в июле этого года.

Ещенко в 2012 году уехала из станицы, когда поступила в престижный питерский вуз - Институт истории СПбГУ, кафедру истории России с древнейших времен до ХХ века, где как раз преподавал Соколов. За годы столичной жизни успела оторваться от малой родины. Даже в социальных сетях в ее друзьях мало местных.

Встречаться с преподавателем она начала еще три года назад, когда училась в университете. Вместе с Анастасией историк опубликовал несколько научных трудов.

Однако своей семье Настя особо не распространялась о своих отношениях.

- Я узнала об этом преподавателе только из СМИ, - удивляется двоюродная сестра Насти Ольга. - Я в шоке от случившегося. Родителей Насти сейчас лучше не трогать.

10 ноября стало известно, что родители Анастасии выехали в Санкт-Петербург на опознание.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю убийство девушки не комментируют.