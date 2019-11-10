2019-11-10T15:59:42+03:00
Происшествия

На Кубани после массового отравления госпитализирован 51 ребенок

Состояние детей удовлетворительное
Александра ПОДУШКО
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На Кубани после массового отравления в больницу попал 51 ребенокНа Кубани после массового отравления в больницу попал 51 ребенокФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло в Кропоткине 9 ноября. 28 школьников с подозрением на отравление доставили в детское инфекционное отделение города. Тяжелых больных среди них не было. Это дети из школ №11, 7, 44, 45, 17, 18.

10 ноября госпитализировали уже 41 человека. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева министерством здравоохранения Краснодарского края в Кропоткин были направлены специалисты клинической детской инфекционной больницы Краснодара.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края, уже госпитализирован 51 ребенок. 10 человек доставили в Кавказскую центральную районную больницу, 41 - в Кропоткинскую городскую. Это дети от 7 до 15 лет.

- Контактных пациентов осматривают на дому 6 медицинских бригад. Состояние всех детей удовлетворительное или средней тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, - добавили в пресс-службе ведомства.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователями проводятся действия, направленные на установление причин инцидента, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Взяли пробы воды, продуктов питания, смывы с оборудования пищеблоков, анализы у заболевших школьников и сотрудников столовой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Администрациями школ проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение фактов повторных заболеваний.

- Результаты доследственной проверки и санитарно-эпидемиологического расследования контролируются прокуратурой края, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Причиной отравления стала острая кишечная инфекция. Большинство родителей винят в ЧП школьные столовые. Они отмечают, что 8 ноября, в пятницу, детей накормили селедкой, а уже к вечеру многие из них почувствовали себя плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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