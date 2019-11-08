Росгидромет: В краснодарском воздухе стало больше пыли и формальдегида

Краснодар вошел в число городов с повышенным уровнем загрязнения воздуха. За последние пять лет количество пыли в краевой столице увеличилось более чем на 50%. Об этом говорится в ежегоднике «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», подготовленном в Государственной геофизической обсерватории.

- Среднегодовые концентрации взвешенных веществ превышают 1 ПДК в Краснодаре и Новороссийске, также формальдегида — в Краснодаре, диоксида азота — в Новороссийске, - говорится в отчете.

Тема дня: Загрязнение воздуха в Краснодаре - Краснодар - 08.11.2019 00:00 00:00

При этом в Краснодаре отмечено снижение концентраций фенола и бензапирена. В остальных городах края специалисты оценивают уровень загрязнения воздуха низким, а концентрации вредных веществ не изменились.

В ежегодном докладе «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2018 году» говорится, что загрязнение воздуха - это один из главных факторов, влияющих на здоровье населения. И в большей степени эта проблема касается городских поселений. Главный источник загрязнения – автомобили.

- Выброс в атмосферный воздух значительного количества загрязняющих веществ от автотранспортных средств - более 600 тысяч тонн в год. Вклад автотранспорта в суммарный выброс загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников по краю в целом составляет более 80 процентов, - сообщается в докладе.

Нынешние тенденции говорят о том, что в ближайшее время автомобилизация превысит критический уровень. По данным Автостат, в Краснодарском крае на 1 январе 2019 года парк легковых автомобилей составил более 1,8 млн единиц, это 328 машин на тысячу жителей. Больше авто только в Москве и Московской области.

- Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха в 2015-2018 годы (превышающими ПДК в 5 и более раз) являлись: формальдегид, сера диоксид, углеводороды, ароматические углеводороды, алифатические предельные углеводороды, акрилаты, дигидросульфид, ксилол. В 2018 году превышения ПДК в 5 и более раз не установлены, - отмечают специалисты.

А гигиенические нормативы в воздухе превышались в прошлом году в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Апшеронске, Горячем Ключе, Анапе, Тимашевске, Кореновском и Ленинградском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минприроды: Качество воды Кубани в районе Краснодара ухудшилось

- Характерными загрязняющими веществам воды реки Кубань в верхнем и среднем течениях реки являлись органические вещества и соединения железа, меди, а ниже Краснодара – нитритный азот, - говорится в докладе (подробности)