2019-11-08T17:33:34+03:00
Происшествия

Выявлен еще один эпизод взяточничества в минсельхозе Краснодарского края

Два уголовных дела объединили в одно производство
Максим ОСОКИН
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Один из главных фигурантов дела - замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ким Тертица. Фото: dsh.krasnodar.ruОдин из главных фигурантов дела - замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ким Тертица. Фото: dsh.krasnodar.ru
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Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении заместителя руководителя регионального министерства сельского хозяйства Кима Тертицы и его подчиненного - начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александра Пиунова. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения. Сотрудники СК выявили еще один эпизод противоправной деятельности чиновников.

- Как установило следствие, в ноябре 2017 года председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребительского кооператива, желающий получить субсидию, обратился к председателю конкурсной комиссии за консультацией. Чиновник предложил помощь в получении 30 млн рублей при условии передачи ему 10% от указанной суммы. Предприниматель передал часть требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей, после чего ему была предоставлен грант, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в феврале 2019 года с просьбой о выделении субсидии в 40 млн рублей к фигурантам уголовного дела обратилась председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива. Ей также обещали содействие за вознаграждение в размере 10% от суммы гранта.

- Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы. В результате 30 апреля злоумышленники были задержаны сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, - напомнили в прокуратуре Краснодарского края.

По словам адвоката Тертицы Алексея Иванова, управляющего партнера адвокатского бюро "Правовой статус", выявленный эпизод от 2017 года невозможно доказать на основании свидетельских показаний, так как необходимо проведение определенных оперативных действий. Также он отметил, что гражданин, который дал эти показания, находится в поле зрения правоохранительных органов, а значит может давать данные показания под давлением.

- Следствие в отношении моего подзащитного разваливается, и новый эпизод нужен только для затягивания его сроков, а также склонения Тертицы к самооговору, - заявил Алексей Иванов.

Сейчас оба уголовных дела объединили в одно производство. Киму Тертице продлили срок содержания в СИЗО до 20 ноября 2019 года. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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