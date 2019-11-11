2019-11-11T17:55:28+03:00
Общество

Как добраться в Крым из Краснодара на поезде

На Кубани фирменные составы «Таврия» будут делать лишь одну остановку
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Поезда через Крымский мост начнут ходить в конце декабряПоезда через Крымский мост начнут ходить в конце декабряФото: Павел КЛОКОВ
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Продажа железнодорожных билетов до Крыма стартовала 8 ноября. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится уже 23 декабря, а на следующий день начнут курсировать поезда из Москвы в Симферополь. «КП - Кубань» посмотрела, сколько будет стоить для жителей Краснодара поездка в Крым на поезде с учетом того, что прямых рейсов пока нет.

Несмотря на то, что на пути в Крым составы будут пересекать Краснодарский край, на Кубани в маршруте запланирована всего одна остановка – Разъезд 9-й километр, что рядом с Крымском. Предыдущая остановка – Ростов-на-Дону, а следующая – Семь Колодезей в поселке Ленино на крымском берегу.

Вагоны поездов "Таврия" Фото: Гранд Сервис Экспресс

Вагоны поездов "Таврия" Фото: Гранд Сервис Экспресс

Ближе всего из краевого центра добираться до Крымска, но разъезд 9-й километр не связан пассажирским сообщением с Краснодаром. Поэтому из краевого центра придется ехать на автобусе, поезде или электричке в Крымск, а затем на такси мчать от вокзала до того самого 9 км. Стоимость пути в Крымск на электричке – 235 рублей (время в пути около двух часов), еще около 200 рублей обойдется такси.

Поезд «Таврия», следующий в Севастополь из Петербурга, будет делать остановку на Разъезде 9-й километр в 22:50, стоянка продлится 33 минуты, отправление – в 23:23. В Симферополь билет в плацкартный вагон стоит 1167 рублей, в купе – 1810, прибытие - в 7:30. Плацкартный билет до Севастополя стоит 1235 рублей, в купе от 1870 рублей, прибытие в 9:25.

Крымский мост ждет первый пассажирский поезд Фото: инфоцентр Крымский мост

Крымский мост ждет первый пассажирский поезд Фото: инфоцентр Крымский мост

Поезд Москва – Симферополь прибывает на 9-й километр под Крымском в 23:32, а отправляется через 33 минуты в 0:05. В столице Крыма пассажиры окажутся в 8:50. Билет в купейный двухэтажный вагон стоит 1710 рублей.

Таким образом, путь из Краснодара в Крым по железной дороге займет около 14 часов, учитывая, что последняя электричка в Крымск уходит 17:39. Минимальная стоимость проезда из краевого центра до Симферополя с пересадкой около 1600 рублей, до Севастополя – 1700 рублей.

Билет на прямой автобус из Краснодара в Симферополь стоит около 1500 рублей. Время в пути – около 10 часов. Пусть в Севастополь этим же способом занимает примерно 11 часов, цена билета – от 1700 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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