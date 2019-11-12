Олег Соколов был ее первой любовью: в станице, где жила убитая преподавателем студентка, у нее не было женихов

В станице Старовеличковской, что в Калининском районе Краснодарского края все только и говорят об этом убийстве. Семью 24-летней Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Олег Соколов, тут знает каждый. Мама – полковник МВД, отец – учитель физкультуры в местной школе, дедушка – футбольный тренер, бабушка всю жизнь проработала в школьной библиотеке. А младший брат – защитник футбольного клуба «Краснодар». Когда игрок приезжает в родную станицу, мальчишки прибегают к нему за автографами.

Анастасия с преподавателем Олегом Соколовым

Профессора СПбГУ, историка Олега Соколова задержали утром 9 ноября. 63-летнего мужчину достали из реки Мойки, с собой у него был рюкзак, в котором лежали две женские руки и травматический пистолет. В доме ученого нашли пилу и окровавленное женское тело без рук и головы.

Настя всегда участвовала со всех школьных праздниках

Сама же Настя, как выпорхнула из отчего дома, не часто появлялась в родных краях.

- Два года назад Настя приезжала домой на встречу с одноклассниками. На пятилетие окончания школы мы все встречались, - рассказывает подруга девушки Екатерина Ткаченко. – В основном к ней в Питер родители ездили. Мы собрались в местном кафе, и кто-то из ребят спросил у Насти, мол, не собирается ли она вернуться в станицу, когда закончит аспирантуру. Настя тогда мило улыбнулась и скромно ответила, что здесь делать нечего. Она мечтала работать в вузе, в котором училась. Хотела после аспирантуры остаться там преподавать.

Анастасия Ещенко - фото из школьного альбома

Девушке хоть и помогали родители с деньгами, сама Настя тоже подрабатывала – занималась репетиторством по истории, которую блестяще знала.

- В школе Настя так хорошо знала историю, была так ею увлечена, что некоторые учителя на ее фоне терялись, - говорит Екатерина Ткаченко. – Она могла спорить с ними, доказывать свою точку зрения. И на уме у нее была только история и учеба. Настя даже на школьные дискотеки не ходила. Она постоянно торчала в библиотеке у своей бабушки. Еще занималась рисованием в местной школе искусств. Когда у нас у всех были мальчишки на уме, Насте было не до них. У нее даже парня никогда не было. С ровесниками ей было неинтересно. В станице говорят, что Насте некогда было крутить романы – она с головой окунулась в учебу и мечтала поступить в питерский вуз. А тут умный мужчина, профессор, хотя и старше ее. Он и легко мог очаровать Настю. Ведь у нее не было вообще никаких романов, - плачет подружка. - Думаю, что он был ее первой любовью...

Фото из выпускного альбома

Дома, где жила Настя, никого нет. Вся родня уехала в Питер - отец, мать и дед. В станице осталась лишь бабушка аспирантки. Но она не выходит из своего дома, незнакомым дверь не открывает.

В этом доме живет бабушка убитой студенткиФото: Евгения СОРОКА

- Даже нас на порог не пустила, - говорит одна из женщин, с кем раньше работала бабушка убитой девушки. - Мы собрались с несколькими знакомыми, пошли к ней, соболезнования выразить. Но Тамара Михайловна расплакалась, извинилась и ушла в дом. Тяжело ей - понимаем, потому настаивать не стали. Но готовы помочь в любой момент.

А здесь живут родители НастиФото: Евгения СОРОКА

Когда родня узнала об этом страшном убийстве, дед девушки ревел, а бабушке вызвали скорую. Да и сейчас у ее дома часто стоит карета медиков – вызывают соседи, которые не оставляют женщину одну. Только они тоже немногословны – перед лицом незнакомцев хлопают дверью.

Настя в школе

- Я Настю хорошо знал, - разговорился только друг отца девушки Евгений Тарасенко. – Несмотря на то, что она все время отдавала учебе, заучкой не слыла – капитан школьной команды КВН, активистка. И еще в ней было много сострадания. Адвокат этого преподавателя выдвинул версию, что Настя сама набросила на Соколова, а он якобы отбивался. Ну не может такого быть! Она никогда слово плохо никому не говорила, в девчачьих разборках не была замечена. Даже в классе с ребятами не ругалась. А тут нож поднять? Не может такого быть!

Друг семьи Евгений Тарасенко о семье 00:00 00:00

Анастасия Ещенко была капитаном школьной команды КВН

То, что Настя все время сидела за учебниками, подтверждают и в местном кафе «Жемчужина» - это самое популярное место у молодежи.

- Я тут уже не первый год работаю, никогда Настю тут не видела, - сказала официантка в синем переднике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

Со школьной подружкой на аттракционах. Анастасия слева

Похоронят девушку в родной станице, на кладбище, рядом с родней.

На школьной линейке

Состояние аффекта или холодный расчет. Защита историка Соколова пытается смягчить наказание 00:00 00:00

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Больше всего эта история ударила по родителям Насти. Мать девушки - подполковник МВД, глава семейства - преподаватель физкультуры. Сейчас родственники погибшей студентки уже прилетели в Петербург. Олег Ещенко согласился ответить на несколько вопросов "Комсомолки" (продолжение)

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