Убийце сочинской школьницы дали пожизненный срок

В деле о громком убийстве 14-летней школьницы из сочинского поселка Магри поставлена точка. Отморозку, который жестоко убил девочку, вынесли приговор.

Трагедия произошла вечером 14 июля 2016 года, когда школьница вместе с братом возвращались с дискотеки. Домой они шли мимо железнодорожных путей. В какой-то момент парень спустился к морю, а девочка осталась ждать его. В это время к ней и подошел убийца...

Девочку искали двое суток.

Изверг стащил девушку на рельсы, избил и задушил. Тело девочки спрятал в кустах. А потом отправился по своим делам - по пути столкнулся с братом убитой им школьницы. В тот момент парень даже не догадывался, что душегуб сделал с его сестрой.

Задержали 34-летнего Сергея Тхорова лишь 2 августа в Ростове-на Дону. Отморозок хотел запутать следы и скрыться на родине - в Сибири. После задержания выяснилось, что он уже сидел в местах не столь отдаленных, причем за убийство маленькой девочки и разбой, которое совершил в Улан-Удэ. Оттуда, собственно, подозреваемый в жестокой расправе над сочинской школьницей и приехал на курорт. Вышел он буквально в сентябре 2015 года.

- Во время расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина напал на девушку, чтобы украсть телефон. Угрожая, он увел ее подальше от остановки к железнодорожным путям, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан. - Девушка оказала сопротивление и выбросила телефон, после чего мужчина захотел изнасиловать ее.

Схватив камень, он несколько раз ударил ее по голове, а затем стал душить.

Момент убийства школьницы в Сочи Видео: Южного СУT СК России..

- После этого он снял с девушки одежду и хотел изнасиловать, но не довел свой преступный умысел до конца, поскольку девушка была уже мертва, - добавляют в Южном СУT СК России.

Далее всплыли еще несколько эпизодов, к которым причастен Тхоров. В том же году он украл велосипед за 12 тысяч рублей, вместе с друзьями напал на 33-летнего мужчину, чтобы похитить у него 28 тысяч рублей и собирался угнать авто за 160 тысяч рублей.

Слушания по громкому делу проходили в закрытом режиме. Подозреваемого признали полностью вменяемым.

- При вынесении вердикта суд учел тот факт, что подозреваемый ранее был осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, - сказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Кроме того, на момент убийства он находился под административным надзором.

Тхорова признали виновным в совершении грабежа, кражи, попытке завладения транспортным средством, разбое, покушении на изнасилование школьницы и ее убийстве.

Мужчине дали пожизненный срок. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима. Правда, по решению суда, первые 10 лет он должен провести в тюрьме.

Однако приговор в законную силу не вступил, а значит Сергей Тхоров может его обжаловать.