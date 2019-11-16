Отец убитой доцентом аспирантки у могилы дочери: «Настюша, прости меня!»
На кладбище, что находится на окраине станицы Старовеличковской, собрались не меньше трех сотен людей.
На отпевании в храме были только родственники Насти. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
Казалось, что проститься с убитой Анастасией Ещенко пришли не только знавшие ее, но и до этой трагедии не знакомые с ней земляки.
Похороны жертвы доцента Соколова.Во время панихиды мать убитой девушки не переставала плакать, сидя у ее гроба. Люди участвовавшие в траурной процессии, несли могильный крест и похоронные венки
Десятки огромных венков, белых роз, красных гвоздик, желтых хризантем несли люди к могиле погибшей аспирантки.
Настю хоронили в закрытом гробу. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
Большинство станичников уверены - ее убийца отделается легким наказанием, справедливости добиться не удастся.
Маму и бабушку Насти выводили из храма под руки. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
Похоронили Настю вместе бабушками и дедушками - за оградкой 8 надгробий.
проститься с убитой Анастасией Ещенко пришла вся станица. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
Закрытый гроб окружила семья.
Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
Мама и бабушка ревели навзрыд и обнимали деревянный ящик, плотно заколоченный гвоздями.
Гроб окружила семья. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
Когда пришло время опускать гроб в землю, слово взял отец убитой Насти Олег Ещенко, который работает учителем физкультуры в местной школе.
Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
- Чужих детей я всегда учил и буду учить быть добрыми, справедливыми и честными... - обратился ко всем собравшимся Олег Ещенко. - А Настя, понимаете, всегда грызла гранит науки, она стремилась, она мечтала. И вот, когда говорят о каких-то корыстных целях... Да, любовь бывает разной, и если кто-то говорит о корысти - не верьте. Она всегда честно училась и хотела дать пользу нашему народу... Настюш, прости меня.
Похороны Анастасии Ещенко на кладбище станицы.
Все это время мама Насти лежала на крышке гроба и кричала в заколоченный гроб. Когда же пришло время прощаться, женщина не могла встать.
Отец убитой Насти Олег Ещенко. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
- За что мне это? Не хочу уходить! - кричала Галина Ещенко.
Фото: Тимур СЕМЕНОВ.
В какой-то момент мама девушки побледнела и поникла. К счастью, у кладбища дежурила скорая.
Бригада медиков бросились к ней, стали приводить в чувства и сразу подхватили ее под руки и повели в скорую. Убитую горем мать увезли в больницу, вместе с ней поехал брат Насти Сергей.
Маму Насти увозит скорая.
Напомним, о жестоком убийстве 24-летней аспирантки стало известно 9 ноября. Поздно ночью доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил из обреза девушку, а после расчленил обычной ручной пилой. Чтобы скрыть следы преступления, он попытался утопить останки аспирантки в реке. Доцента взяли с поличным. Что заставило историка стать столь жестоким убийцей, только предстоит выяснить следствию. Назначены экспертизы, результаты сейчас ждут правоохранители.
История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.
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ИСТОЧНИК KP.RU