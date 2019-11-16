Отец убитой доцентом аспирантки у могилы дочери: «Настюша, прости меня!»

На кладбище, что находится на окраине станицы Старовеличковской, собрались не меньше трех сотен людей.

На отпевании в храме были только родственники Насти. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

Казалось, что проститься с убитой Анастасией Ещенко пришли не только знавшие ее, но и до этой трагедии не знакомые с ней земляки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/744195" frameborder="0"></iframe> Похороны жертвы доцента Соколова.Во время панихиды мать убитой девушки не переставала плакать, сидя у ее гроба. Люди участвовавшие в траурной процессии, несли могильный крест и похоронные венки

Десятки огромных венков, белых роз, красных гвоздик, желтых хризантем несли люди к могиле погибшей аспирантки.

Настю хоронили в закрытом гробу. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

Большинство станичников уверены - ее убийца отделается легким наказанием, справедливости добиться не удастся.

Маму и бабушку Насти выводили из храма под руки. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

Похоронили Настю вместе бабушками и дедушками - за оградкой 8 надгробий.

проститься с убитой Анастасией Ещенко пришла вся станица. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

Закрытый гроб окружила семья.

Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

Мама и бабушка ревели навзрыд и обнимали деревянный ящик, плотно заколоченный гвоздями.

Гроб окружила семья. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

Когда пришло время опускать гроб в землю, слово взял отец убитой Насти Олег Ещенко, который работает учителем физкультуры в местной школе.

Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

- Чужих детей я всегда учил и буду учить быть добрыми, справедливыми и честными... - обратился ко всем собравшимся Олег Ещенко. - А Настя, понимаете, всегда грызла гранит науки, она стремилась, она мечтала. И вот, когда говорят о каких-то корыстных целях... Да, любовь бывает разной, и если кто-то говорит о корысти - не верьте. Она всегда честно училась и хотела дать пользу нашему народу... Настюш, прости меня.

Похороны Анастасии Ещенко на кладбище станицы.

Все это время мама Насти лежала на крышке гроба и кричала в заколоченный гроб. Когда же пришло время прощаться, женщина не могла встать.

Отец убитой Насти Олег Ещенко. Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

- За что мне это? Не хочу уходить! - кричала Галина Ещенко.

Фото: Тимур СЕМЕНОВ.

В какой-то момент мама девушки побледнела и поникла. К счастью, у кладбища дежурила скорая.

Бригада медиков бросились к ней, стали приводить в чувства и сразу подхватили ее под руки и повели в скорую. Убитую горем мать увезли в больницу, вместе с ней поехал брат Насти Сергей.

Маму Насти увозит скорая.

Напомним, о жестоком убийстве 24-летней аспирантки стало известно 9 ноября. Поздно ночью доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил из обреза девушку, а после расчленил обычной ручной пилой. Чтобы скрыть следы преступления, он попытался утопить останки аспирантки в реке. Доцента взяли с поличным. Что заставило историка стать столь жестоким убийцей, только предстоит выяснить следствию. Назначены экспертизы, результаты сейчас ждут правоохранители.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРОЩАНИЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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В убийстве студентки СПбГУ, которую расчленил преподаватель Соколов, будет разбираться мать девушки - подполковник МВД

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/744211" frameborder="0"></iframe> История студентки, убитой доцентом-историком.Доцент-историк Олег Соколов застрелил свою молодую любовницу из обреза, а затем расчленил пилой. Родные и близкие говорят, что ученый был первой любовью юной Насти. И….последней.

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