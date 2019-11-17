Впервые после тюрьмы Павел Мамаев сыграет в составе «Ростова» против своего бывшего клуба
Ростовчане анонсировали Павла Мамаева на сегодняшний, 17 ноября, товарищеский матч с футбольным клубом "Краснодар". Бывший хавбэк "горожан" на родное поле выйдет впервые после освобождения из колонии.
В "Ростове" уверены, что несмотря на длительные вынужденные "каникулы", Мамаев готов вновь забивать.
Напомним, некоторое время назад его контракт с ФК "Краснодар" был расторгнут из-за скандала в московском кафе. Полузащитник искал себе новую работу. И вот теперь Мамаев больше не безработный. Он поставил свою подпись под двухлетним контрактом с футбольным клубом "Ростов". "Желто-синие" объявили о подписании игрока буквально с финальным свистком победной домашней игры против столичного "Динамо". За ходом этой встречи Мамаев следил из ВИП-ложи стадиона "Ростов Арена".
Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В ростовском клубе Павел будет выступать под 10-м номером.
Футбольный матч начнется в 16.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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