2019-11-17T15:19:54+03:00
Общество

Впервые после тюрьмы Павел Мамаев сыграет в составе «Ростова» против своего бывшего клуба

Экс-полузащитник «Краснодара» заявлен в стартовой составе команды
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Павел Мамаев будет выступать под десятым номеромПавел Мамаев будет выступать под десятым номером
Изменить размер текста:

Ростовчане анонсировали Павла Мамаева на сегодняшний, 17 ноября, товарищеский матч с футбольным клубом "Краснодар". Бывший хавбэк "горожан" на родное поле выйдет впервые после освобождения из колонии.

В "Ростове" уверены, что несмотря на длительные вынужденные "каникулы", Мамаев готов вновь забивать.

Напомним, некоторое время назад его контракт с ФК "Краснодар" был расторгнут из-за скандала в московском кафе. Полузащитник искал себе новую работу. И вот теперь Мамаев больше не безработный. Он поставил свою подпись под двухлетним контрактом с футбольным клубом "Ростов". "Желто-синие" объявили о подписании игрока буквально с финальным свистком победной домашней игры против столичного "Динамо". За ходом этой встречи Мамаев следил из ВИП-ложи стадиона "Ростов Арена".

fcrostovfcrostov
Состав Ростова на матч в Краснодаре. Павел Мамаев сыграет с первых минут Текстовая трансляция матча будет доступна в наших соцсетях и на официальном сайте
616 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В ростовском клубе Павел будет выступать под 10-м номером.

Футбольный матч начнется в 16.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-футболист «Краснодара» Мамаев рассказал о драке, измене, своей жизни в колонии и возвращении

Спортсмен дал первое интервью после выхода на свободу [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Клип Галустяна за два дня набрал почти два миллиона просмотров
В Краснодаре ищут родню 82-летнего пенсионера
Воду в Новороссийске будут давать по графику
Союз журналистов Кубани намерен вмешаться в ситуацию с обыском в редакции «Юг Times»
На плато Лагонаки откроют зимний маршрут на собачьих упряжках
Поезд из Ростова в Адлер отменят на 3,5 месяца
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Россия - Бельгия
В школе Ейска эвакуировали учащихся из-за найденной во дворе гранаты
ДТП с двумя большегрузами в Крымском районе: есть пострадавшие
В Сочи на обочине нашли зверски избитую женщину
Матери зверский убитой Анастасии Ещенко стало плохо на похоронах дочери
В Краснодарском крае археологи обнаружили античную дорогу IV–II веков до н. э.
В сочинской администрации сменились руководители двух департаментов
Лобовое столкновение в Курганинском районе: погибли двое
Детской школе по водным видам спорта в Краснодре подарили катер «Аврора»
Массовое ДТП в сочинском тоннеле: пострадали четверо взрослых и двое детей
В Краснодарском крае потушили семь лесных пожаров
В Усть-Лабинском районе взорвался газовый баллон
Огонь перекинулся из Туапсинского района на сочинские леса
На Кубани отреставрируют военные мемориалы
В Краснодаре открылась выставка «Восстание машин»
В отношении краснодарских перевозчиков возбудили дело о сговоре
На Кубани покажут фильмы-участники фестиваля «Вечевой колокол»
В Краснодаре заработают три новых участковых пункта полиции
Медучреждения Кубани получат новое компьютерное оборудование
Жителя Сочи осудили на 4 года за неуплату налогов
На Кубани на покупку жилья для детей-сирот в 2020 году потратят дополнительные 500 млн рублей
В Краснодаре введут ограничение движения по улице Солнечной
ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет