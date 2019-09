Экс-футболист «Краснодара» Мамаев рассказал о драке, измене, своей жизни в колонии и возвращении

Экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев дал первое интервью после своего условно-досрочного освобождения. Правда, вопросы ему задавали не журналисты, а его супруга Алана.

За последний год пара пережила многое. Отправной точкой стала драка, произошедшая в столичном кафе, участником которой стал Павел. Тогда же стало известно, что футболист изменял своего супруги - именно из-за любовницы спортсмен и влип в неприятную историю. Бывшего игрока «Краснодара» отрпавили в колонию. Простить супруга-изменщика Алана смогла - после свиданий с мужем она решила ждать его, чтобы после выхода из тюрьмы решить все имеющиеся проблемы.

И вот Павел на воле. Он уже успел разобраться с клубом, расторгнув с «Краснодаром» контракт, и даже нашел новую работу в «Ростове». Сейчас налаживает отношения с семьей и, похоже, ради супруги согласился на откровенное интервью, в котором расставил все точки над «i».

О возвращении

- Ну вот рассказывай, вышел ты из тюрьмы, сел в Gelandewagen, что было дальше? - начала свое интервью Алана.

- Потом я пересел в Range Rover, - отшутился Павел. - Все поехал в Москву вместе с Саней.

- Ты приехал в Москву. Какие были ощущения? - продолжила жена футболиста.

- Непонятные. Очень долго ждали. Когда уже озвучили решение, мы ждали этот день (освобождения - Авт.) и были в тревоге. Пока не наступило 17-е число, ночь. В любой момент ждали подвоха от прокуратуры. На протяжении всего нашего дела хорошего было мало.

- Какой вас был режим? - спрашивает Алана.

- В колонии были железные спальные места, куда кладется матрас. В простонародье - "шконки" называются.

- Что вы ели?

- И баланду (еда, которую готовят в колонии - Авт.) пробовали, и сами понемногу готовили.

- Что было в тюрьме, чего мы не знаем? - продолжает расспросы Алана.

- У меня сложилось впечатление, что прежде, чем что-то сделать нужно выработать план. Потому что твои действия могут понять не так... Какую-то постоянно ответственность чувствуешь за самого себя. Прежде, чем что-то сказать, надо тысячу раз подумать.

По словам Павла, сотрудники колонии его не били, на его глазах подобное также не происходило.

- Когда ты приехал в нашу квартиру, что ты почувствовал? - задала вопрос мужу Алана.

- Я не могу представить, что испытывают люди, которые получают большие сроки. Мы-то 11,5 месяцев пробыли, но необычно держать в руках телефон, распорядка нет. Утром проснулся в 6 утра, как на построение.

- Но только покушал тортик и лег спать, - перебила спортсмена супруга. - Ты какой-то закрытый стал.

- Потому что там (в колонии - Авт.) много не говорят, - ответил Павел.

О планах на будущее

- За тобой много кто-то следил, потому мне часто рассказывали, что ты делаешь. А я думаю, молодец, не сидит на месте, - начал футболист.

- Что мы будем делать дальше? - снова перебивает супруга Алана.

- Пока еще не знаю... Я не тренировался на том уровне, что раньше, но физическая форма у меня нормальная. Дискомфорта нет. Мы там каждый день в футбол играли. У меня состояние, когда я вообще ни за что не переживаю, я уверен, что все будет хорошо.

- Конечно, я же с тобой! - подтвердила слова Павла его жена.

О драке и измене

- Как ты докатился до такой жизни, что вы с Кокориным попали в такую ситуацию? И я хочу заметить, это не первый раз, - настаивала Алана.

- Я не буду отвечать за Сашу... Ну так получилось, все в жизни оступаются. В какие-то моменты делают что-то не так.

- Мне пишут: "Алана, ты думаешь он поменялся? Он станет таким же скоро. Он будет также гулять, изменять, он плохой муж". Что ты на это можешь сказать? - говорит Мамаева.

- В грязном белье чужой семьи не надо копаться. Счастливые люди не смотря на проблемы других людей. Они их не замечают. Я попытаюсь разобраться в себе и семье. Я считаю, что у нас многое было не так. В плане взаимоотношений между друг другом. Нам многое надо изменить...

- Например? - прервала Алана мужа.

- Я не считаю нужным это озвучивать, это личное. Но я думаю, что многое надо поменять и к чему-то прийти. Повториться это или нет, нельзя сказать...

- У тебя желание есть? - снова перебила Павла Алана.

- У меня есть желание, чтобы мы были счастливы... Сейчас я счастлив, что нахожусь рядом с тобой. Пройдут сутки, мы разберемся с некоторыми вопросами, я улечу и увижу детей. От этого я счастлив.

Видео завершается на моменте, когда Мамаев улетел в Ростов, чтобы, как уже известно, подписать контракт с «Ростовом».

- Думаю, что на момент этого спецвыпуска, мы будем точно знать, где живем и за кого играем. Поэтому второе интервью будет не такое чемоданное, как первое. И мы его закончим, у нас осталось очень много нераскрытых тем. Все только начинается, - анонсировала следующее интервью Алана Мамаева.

