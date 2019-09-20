«Мы глубоко переживали»: «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

- Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты, - сообщили в пресс-службе "Краснодара" и опубликовали нарезку видео с игрой Павла в черно-зеленых цветах.

Ранее сообщалось, что вопрос о расторжении контракта с футболистом, который был рассчитан до конца 2019 года, рассмотрит Палата по разрешению споров РФС. Но "Краснодар" и Павел Мамаев договорились без помощи сторонних арбитров.

Теперь футболист может искать новый клуб. О желании видеть игрока в своем составе заявляли в "Урале", "Ахмате" и "Крыльях Советов". Но выйти на поле Павел Мамаев, как и Александр Кокорин, сможет только весной. Очередной заявочный период откроется только 22 января.

Краснодар расторг контракт с Павлом Мамаевым. Краснодар расторг контракт с Павлом Мамаевым

ПОЧЕМУ «КРАСНОДАР» ВЫГОНЯЕТ МАМАЕВА

Футбольный клуб «Краснодар» сразу после того, как было опубликовано видео драки с участием Павла Мамаева в центре Москвы, сообщил, что намерен расторгнуть контракт с игроком и обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Такова позиция владельца клуба Сергея Галицкого и она не изменилась.

- У нас 11 тысяч мальчиков (воспитанников клубной академии – Авт.) надевают майку «Краснодара», и многие в ней ложатся спать. И они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека. И хотим мы, не хотим, мы обязаны на это реагировать, - заявил уже после потасовки в «Кофемании» Галицкий.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал «предательством» это решение, сказав, что «никто не застрахован от таких происшествий».

8 мая Мамаев был осужден Пресненским судом на один год и пять месяцев за участие в двух драках в центре Москвы. 17 сентября вышел на свободу по УДО.

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