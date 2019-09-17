За Павлом Мамаевым выстроилась очередь из клубов премьер-лиги: до 22 января он сможет только тренироваться

Павел Мамаев вышел на свободу в статусе футболиста «Краснодара». Да, клуб сразу заявил, что хочет расторгнуть контракт с провинившимся полузащитником, но не стал этого делать в одностороннем порядке без личного присутствия спортсмена, хотя после объявления приговора имел на это полное право.

Жесткую позицию по отношению к Павлу занял владелец «Краснодара» миллиардер Сергей Галицкий, заявивший, что с футболистов особый спрос за проступки.

- У нас 11 тысяч мальчиков (воспитанников клубной академии – Авт.) надевают майку «Краснодара», и многие в ней ложатся спать. И они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека. И хотим мы, не хотим, мы обязаны на это реагировать, - заявил уже после потасовки в «Кофемании» Галицкий.

Трудовое соглашение Мамаева с «Краснодаром», которое действует до конца 2019 года, очень вероятно, будет разорвано совсем скоро. Футболиста не включили в заявку клуба на матчи РПЛ и Лиги Европы. Павел Мамаев (уже лично) и представители «быков» в течение одной-двух недель встретятся на заседании Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. Так что в Краснодаре игрок вряд ли задержится. В другом местном клубе - «Урожае» - замечают, что даже не будут делать предложение Павлу остаться в городе.

- Не думаю, что Павел Мамаев любит Краснодар. А его жена не один раз публично заявляла, что ей здесь не нравится, - рассказал «КП» пресс-атташе «Урожая» Николай Кристя. – К тому же мы пока выступаем во втором дивизионе, полагаю, что это не его уровень. Уверен, у Павла будут предложения и от клубов премьер-лиги.

И он не ошибся. Авторитетный портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость Мамаева в 3 миллиона евро (до его проблем с законом было 6,5 млн евро). А клубы премьер-лиги готовы побороться за футболиста.

- Мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, трудоустроить их в нашей команде, - заявлял почетный президент чеченского «Ахмата» Рамзан Кадыров и от своих слов не отказывался.

Еще один клуб, пообещавший предоставить Мамаеву место в составе, – «Урал» из Екатеринбурга, но при одном условии.

- Конечно, мы заинтересованы в услугах такого профессионала. Главный вопрос в том, какой контракт будет у футболиста. Платить деньги, которые он получал в «Краснодаре», мы не сможем, - отметил президент «Урала» Григорий Иванов. Информация о контракте является закрытой, но корреспондентам «КП» удалось узнать, что Галицкий платил Мамаеву чуть больше 2 млн евро в год.

А в минувшие выходные о желании усилиться Мамаевым заявил в Краснодаре главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович:

- Нашу команду он бы, конечно, усилил, - сказал специалист.

Есть вероятность, что Мамаев продолжит карьеру за границей. Об интересе к Павлу со стороны турецкого «Галатасарая» рассказал футбольный тренер Александр Петренко, который судил матч на территории колонии с участием осужденных звезд. Правда, в этом случае Мамаеву придется еще некоторое время регулярно приезжать в Россию, чтобы отметиться по месту жительства.

В любом случае трансферное окно уже закрыто. Это значит, что футболиста команды смогут заявить после 22 января. До этого времени Мамаев сможет только тренироваться и набирать былую форму.

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- Нам сначала нужно уведомить стороны, собрать состав арбитров. У нас есть определенные сроки, прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем, - рассказали журналистам в РФС (подробности)