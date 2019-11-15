2019-11-15T16:20:02+03:00
Происшествия

C убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко простятся в родной станице Старовеличковской

Похороны пройдут 16 ноября [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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С Анастасией хотят проститься друзья и педагоги.С Анастасией хотят проститься друзья и педагоги.
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Жестоко убитую студентку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко похоронят в субботу, 16 ноября. Об этом «КП» - Кубань» сообщил друг семьи и председатель квартального комитета станицы Евгений Тарасенко.

- Родители Анастасии уже вылетели домой, ждем их, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Евгений Тарасенко. - В субботу, 16 ноября, в церкви пройдет панихида, а после состоятся похороны. Правда, на каком из местных кладбищ простятся с Настей, пока не знаем. Это будут решать родители.

С Анастасией хотят проститься не только друзья и одноклассники, но и педагоги, которые до сих пор не могут поверить в смерть ученицы.

- Помощь семье предлагают полстраны, но люди они скромные, скорее всего, от нее откажутся. В любом случае, все станет понятно, когда родные Насти вернутся в станицу, - добавляет председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Евгений Тарасенко.

Напомним, о трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки, стало известно 9 ноября. Девушку Соколов застрелил из обреза, а после расчленил обычной ручной пилой и попытался утопить останки в реке. Доцента взяли с поличным. Суд, на котором мужчина рыдал, выл, бился головой об стену и рассказывал историю своей трагической любви, постановил заключить его под стражу до 9 января 2020 года.

Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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