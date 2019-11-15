«У него в руках был не синтол, а вазелин»: хирурги рассказали об операции по удалению «рук-базук» Кирилла Терешина

О том, что 22-летний Кирилл Терешин хочет избавиться от огромных бицепсов на руках, принесших ему славу и деньги, стало известно еще в начале года. Правда, за сложный случай искусственного бодибилдера браться никто не хотел. Парня много раз обследовали врачи, и все они, как один, сказали, что яд глубоко проник в ткани, вызвав воспаление и фиброз. Волокна мышц «базуки» разрослись, соединившись с отравой. Единственный шанс избавиться от «рук-базук» - это ампутация.

Однако жена экс-футболиста «Краснодара» Алана Мамаева все же смогла помочь Терешину и нашла для него специалистов - хирургов Сеченовского университета. В Университетскую клиническую больницу №1 бодибилдера привезли с жалобами на гипертрофированные ткани рук, боли и воспаление.

Из-за сомнительных экспериментов Терешину могли ампутировать руки.

- На протяжении нескольких лет он самостоятельно вводил себе в мышцы инородное вещество, - говорят хирурги. - Причем, это не синтол, как писали ранее, а вазелин. В общей сложности в каждую руку было инъекционно введено до трех литров вещества. В тканях образовались множественные очаги некроза и олеогранулемы (воспалительная реакция организма на попадание под кожу инородных тел, сопровождающаяся возникновением опухолевидных новообразований - Авт.).

Мышечная ткань полностью заместилась рубцами. Более того, в процессе обследования диагностирована тотальная интоксикация организма, был выявлен риск развития почечной недостаточности, которая может повлечь за собой смерть.

Нужно было срочно что-то предпринимать - 11 ноября пациенту провели первую операцию по удалению пораженных тканей в проекции левого трицепса. При этом хирургам удалось сохранить чувствительные нервы и работоспособность конечности. Общий объем удаленных тканей составил (!) более килограмма.

- Перед операцией мы провели несколько консилиумов, мы собирали всех специалистов университета. Была проведена и психиатрическая экспертиза, которая показала, что пациент готов к операциям, - сказал на пресс-конференции оперирующий хирург Кирилла Терешина, доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников. - На данный момент был сделан первый шаг - удаление части вазелина с задней поверхности левой руки. Операция проходила под микрохирургическим увеличением - сейчас Кирилл чувствует себя прекрасно. Он готовится к выписке.

Сейчас по рекомендации врачей Кирилл держит руку чуть выше горизонтальной поверхности, чтобы не было отечностей. У него нет гипса, руки работают. Видео, появившееся в Сети, где Кирилла Терешина кормят с ложки, оказывается было записано через пару часов после вмешательства.

- Каких-то жестких ограничений у него нет, в том числе и в плане питания. Сейчас хирургия позволяет сделать так, чтобы реабилитация была быстрой, - добавляет Дмитрий Мельников.

С первого раза удалить весь вазелин не удалось, потому Терешина ждут еще минимум пять операций.