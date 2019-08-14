Алана Мамаева нашла хирурга для Кирилла «Руки-базуки» Терешина

Избавиться от огромных бицепсов на руках, принесших славу и деньги, 22-летний Кирилл Терешин решил еще в начале года. Своих фанатов он огорошил откровением - оказывается, из-за «рук-базук» парень испытывает боли в области бицепсов. Он сидит на обезболивающих, чтобы хоть немного нормализовать свое состояние.

Терёшин сознался, что скоро удалит руки-базуки .

Как ранее сообщал «КП» - Северный Кавказ (Ставрополь)», удалить отравляющий организм раствор, который некоторые, по незнанию, называют синтолом, невозможно. На самом деле, в руках Терешина обычная смесь масел, приготовленная на собственной кухне в Пятигорске - на настоящий синтол у молодого человека денег не было.

Так сейчас выглядят руки молодого человека. Фото: instagram.com/plastika_rf1

Кирилла много раз обследовали врачи, и все они, как один, сказали, что яд глубоко проник в ткани, вызвав воспаление и фиброз. Волокна мышц «базуки» разрослись, соединившись с отравой. Единственный шанс избавиться от «рук-базук» - это ампутация.

И, кажется, этого он может избежать. Алана Мамаева узнала о проблеме Кирилла Терешина, связалась с ним и решила помочь. Жена экс-футболиста «Краснодара» уже нашла ему специалистов, которые готовы взяться за его тяжелый случай.

Своим поклонникам он не раз признавался, что испытывает боли. Фото: instagram.com/plastika_rf1

- Это лучшие специалисты в этой области, - сказала «КП» - Кубань» Алана Мамаева. - В ближайшее время будет известен план действий. Хирургам необходимо его осмотреть, тщательно обследовать. Лишь после этого ему назначат дату операции. Попробуем помочь этому парню восстановить прежние руки.

О том, на сколько сложным будет хирургическое вмешательство, станет понятно, когда медики вскроют руки Терешина. Операцию ему проведут на безвозмездной основе.

Напомним, Алана Мамаева уже не первый год ищет пластических хирургов для людей, попавших в тяжелые ситуации. Летом 2018 года она помогла спасти лицо изувеченной в кафе Апшеронска девушки.

А весной 2019 года придала огласке историю девушек, пострадавших от рук «Доктора Франкенштейна». После этого удалось добиться возбуждения уголовного дела. Более того, другие хирурги, узнав истории изувеченных пациенток, согласились помочь им на безвозмездной основе. В июне была прооперирована первая пострадавшая от рук пластического хирурга. 35-летней краснодарке сделали коррекцию груди. Позднее исправили нос 31-летней пациентке «Доктора Франкенштейна» из Новороссийска, а также реконструировали веки 38-летней краснодарке.

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