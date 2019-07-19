Жена футболиста Мамаева нашла врача для пострадавшей от рук «Доктора Франкенштейна» пациентки

На днях в одной из московских клиник прооперировали 31-летнюю Кристину Сурину из Новороссийска, которая пострадала от рук пластического хирурга. В 2017 году девушка хотела подправить кончик носа, а в итоге заработала проблемы со здоровьем.

- Хирург должна была лишь слегка исправить перегородку, но в итоге полностью удалила мне каркас переносицы! Я буквально стала похожа на мопса. Ко всему прочему мне стало тяжело дышать. За это я заплатила порядка 220 тысяч рублей, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» Кристина Сурина. - Я сказала об этом Верди, на что она ответила - нужно подождать 8 месяцев, чтобы спал отек. А затем нарастить переносицу.

Но шло время, а Кристину по-прежнему не радовало отражение в зеркале. Когда же она обратилась к другому специалисту, то он просто опешил, увидев работу хирурга. По его словам, в носу у женщины, словно орудовали мясорубкой. Удалены были даже те ткани, которые должны быть.

После операции, проведенной на дому, форма носа девушки не изменилась, зато появились дополнительные осложнения.

После некачественного хирургического вмешательства, Кристина потеряла слух на одно ухо. Есть проблемы и с горлом. Из-за этого девушке постоянно приходится лечиться в больницах.

Когда Алана Мамаева придала огласке историю девушек, пострадавших от рук «Доктора Франкенштейна», было возбуждено уголовное дело. Более того, другие хирурги, узнав истории изувеченных пациенток, согласись помочь им на безвозмездной основе.

- Мне сделали операцию по реконструкции носа. Если не ошибаюсь, она длилась полтора часа. Наркоз был просто сказка, не поняла, как уснула и как проснулась. Без тошноты и головокружения. Нос не болел. Ноздри выглядят симметричными. Самое удивительное - у меня нет и не было отека, синяков. Я до сих пор не верю в это, потому что после Алены Верди мое лицо было вывернуто наизнанку, словно меня избили, - рассказывает «КП» - Кубань» Кристина. - Оперировал меня московский пластический и челюстно-лицевой хирург Александр Глушко. Скорее всего, это далеко не последнее хирургическое вмешательство.

На фото слева Кристина через 4 часа после операции, справа - на третий день после хирургического вмешательства.

Под наблюдением медиков девушка проведет еще несколько дней.

- Перелеты в Москву и обратно, проживание, питание, консультации у лучших лор-врачей Московской области, обследование мне оплачивала Алана Мамаева. Честное слово, я не знаю, как мне благодарить этого человека. Позволить себе лечение и операцию я бы точно не смогла еще ближайшие лет семь, - добавляет Кристина Сурина.

Напомним, в июне была прооперирована первая пострадавшая от рук пластического хирурга. 35-летней краснодарке Александре Поповой (фамилия изменена - Авт.) корректировали грудь. Исправить грубую работу согласилась московский хирург Елена Чирикова, которая часто берется за сложные случаи.

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В отношении Алены Верди возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В рамках расследования данного уголовного дела будет проверена информация о поддельном дипломе, о получении врачом высшего медицинского образования, - сообщали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее суд продлил ей арест в СИЗО до 31 июля. Свою вину Алена отрицает, утверждая, что пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. По ее словам, директор и главный врач центра незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

- Никакой судебной экспертизы о причинении тяжкого вреда еще не проводилось. Ее недавно назначили. Следователь сделал собственные выводы о том, что я причинила кому-то какой-то вред, - говорила ранее «Комсомольской правде» - Кубань» Алена Верди. - Если судебно-медицинская экспертиза покажет, что я действительно причинила какой-то вред, то я признаю вину.

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