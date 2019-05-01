Новая жертва «Доктора Франкейнштейна»: Накачала транквилизатором, после чего сделала операцию на носу без ведома прямо у себя дома

Впервые Алена Верди, покалечившая десятки женщин, празднует свой день рождения в СИЗО. Накануне ее адвокат требовал отпустить пластического хирурга под домашний арест, но суд отказал. На время следствия «Доктор Франкейнштейн» будет в изоляторе.

А разбирательства, похоже, будут долгими. У большинства пациенток, которых оперировала Алена Верди, начались осложнения - проблемы со здоровьем они решают уже не первый год. От количества медицинских документов рвутся папки. Каждая из этих женщин рассказывает жуткие истории своего знакомства с лжехирургом. Например, у Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику, начался некроз тканей, у Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза, еще одна пациентка борется с онкологическим заболеванием, которое могла спровоцировать подтяжки груди.

Но от того, что рассказывает 31-летняя Кристина Сурина из Новороссийска, просто волосы дыбом. По словам женщины, Алена Верди накачала ее транквилизатором, после чего сделала операцию на носу без ведома пациентки прямо у себя дома.

- За хирургом я следила долго - 4 года. Постоянно читала отзывы о ней, и все писали ей лишь слова благодарности. Так я и решилась к ней прийти. Первую операцию мне сделали в клинике в апреле 2017 года. Верди должна была лишь слегка исправить перегородку, но в итоге полностью удалила мне каркас переносицы! Я стала похожа на мопса. Ко всему прочему мне стало тяжело дышать. За это я заплатила порядка 220 тысяч рублей, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Кристина. - Я сказала об этом Верди, на что она ответила - нужно подождать 8 месяцев, чтобы спал отек. А затем нарастить переносицу. При этом запретила обращаться к другим врачам.

Кристина до операции (слева) и после хирургического вмешательства.

В январе 2018-го «Доктор Франкейнштейн» написала своей пациентке и попросила срочно приехать на коррекцию в клинику, правда, попросила без нее в медцентр не заходить и заехать к ней домой, чтобы обсудить анализы.

- Я позвонила в клинику, чтобы понять, в чем дело, но там мне грубо ответили: «Еще раз позвонишь сюда - ноги переломаем!» Тут же мне набрала Алена и начала объяснять, что поругалась в администратором, мне не о чем волноваться, - продолжает Кристина. - Когда я приехала к ней домой, Верди с порога напугала меня, заявив, что посмотрела мои анализы, ужаснулась. Преподнесла все так, словно я неизлечимо больна. Она провела меня на кухню, посадила на стол, стала что-то говорить, а между делом дала мне таблетку. Я спросила: «Что это?» Она ответила,что это таблетка, которую давали в клинике перед первой моей операцией, типа валерианы, чтобы я не нервничала.

У женщины это подозрений не вызвало. Однако спустя пару минут, она почувствовала, как ослабли руки и ноги. Испугавшись, Кристина хотела спросить, что происходит, но поняла, что не может. Мышцы лица настолько расслабились, что женщина не смогла издать и звука. А еще через минуту Кристина отключилась.

По словам врача-юриста Николая Чернышука, есть психотропные вещества, которые оказывают подобное воздействие - уснуть от одной таблетки вполне возможно. А уже в процессе хирург могла ввести дополнительные препараты. Самостоятельно заказать такие препараты Алена Верди вряд ли могла, однако доступ к психотропным веществам есть в медклинике, где она работала.

- Я бы в жизни не согласилась на операцию дома! Она без моего разрешения провела хирургическое вмешательство в своей квартире, - заявляет женщина. - Очнулась я в тот момент, когда Верди мне еще делала нос. Я понимала, где я нахожусь, но не могла даже пикнуть, чтобы сказать, что я уже в сознании. Боли особо не чувствовала. Помню, что тогда в квартиру пришла девушка, которую она попросила посветить фонариком мобильного, потому что ей не хватало света. Ушла я от нее в неадекватном состоянии. Верите, я до сих пор не помню, как это было, как приехала домой в Новороссийск. Пришла в себя я только спустя 3 дня. Пыталась узнать у хирурга, что произошло, но Верди добавила меня в черный список.

Другой хирург, к которому позже обращалась Кристина, не находил слов. По его словам, в носу у женщины, словно орудовали мясорубкой. Лжехирург удалила ей даже те ткани, которые должны быть.

После операции, проведенной на дому, форма носа девушки не изменилась, зато появились дополнительные осложнения.

С момента второй операции прошло уже больше года. А самочувствие Кристины не улучшается. После некачественного хирургического вмешательства, женщина потеряла слух на одно ухо.

- Такое ощущение, что внутри у меня открытая рана. Каждое утро я встаю, а одна ноздря у меня залита кровью. Есть проблемы у меня и с горлом. Из-за этого я постоянно прохожу лечение в больницах, - говорит Кристина Сурина. - Но правоохранители почему-то не считают это тяжелым случаем. Направление на судебно-медицинскую экспертизу я до сих пор не получила. С меня требуют документы, которые подтвердили бы, что до операций у меня не было проблем. Но я не знаю, где мне их брать, если я не обращалась к врачу, все в порядке было. Из-за этого я до сих пор не признана потерпевшей.

Напомним, в отношении Алены Верди возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702991" frameborder="0"></iframe> Образование Алены Верди.Евгения ХИЛЬКО

- В рамках расследования данного уголовного дела будет проверена информация о поддельном дипломе, о получении врачом высшего медицинского образования, – сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Документ, который подтверждает, что пациентка ранее не имела жалоб, не проходила лечение, можно взять в поликлинике по месту жительства, - говорит «КП» - Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук.

В медучреждении могут подготовить необходимые справки с выписками из карты пациента за любой год.

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