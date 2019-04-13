«Выдавали пластиковый документ, а у нее ксерокс со старой формы»: Дипломы «Доктора Франкенштейн» оказались поддельными

Следователи продолжают разбираться в документах, которые стопками приносят пострадавшие от рук Алены Верди пациентки. На данный момент наказать Франкенштейна в белом халате хотят 16 изуродованных женщин. Правда, пока заявления написали только пятеро.

Больше всего вопросов сейчас вызывает образование доктора. Многие известные хирурги, оценивая работы Верди, не находят слов. Говорят, что резал дилетант. Хотя в клинику она приносила дипломы из разных университетов. На момент трудоустройства врача никто не удосужился проверить их на подлинность. Поверили ее протеже - известному краснодарскому хирургу.

Есть диплом, согласно которому Алена Дмитриевна Верди окончила в 2005 году Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца в Киеве по специальности «Лечебное дело». Вот только там однокурсницу с таким именем никто не помнит.

- Липа. Я заканчивала универ им. Богомольца в 2005 году. Мы были первым выпуском, кому выдавали пластиковые дипломы, а не бумажные. А у нее ксерокс со старой формы еще картонной книжечки. Хотя дата верна, в 2005 году выпуск был именно 24 июня, - сказала одна из выпускниц киевского вуза.

Копии дипломов и сертификатов хранились у друга с того времени, как Алена Верди устраивалась на работу.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Да и сами выпускники уверяют - выдавались дипломы уже другого образца.

Нет на сайте Рособрнадзора и второго диплома Верди, который она получила в 2015 году в Российском университете дружбы народов. А были они вообще, предстоит разобраться следователям.

Обманным путем хирург умудрилась не только устроиться на работу, но и прописаться в чужой квартире. После шумихи краснодарская семья Ворониных (фамилия изменена) узнала, что по адресу, где они живут с 2007 года, зарегистрирована Алена Верди.

- Мы ее знать не знаем. Видели только на рекламных плакатах, которые развешаны были по городу с ее лицом. И чувствую, не узнали бы о ней, если бы нам следователь не сказал. После того, как поднялась шумиха, он пришел и начал задавать вопросы об Алене Верди. Мы еще удивлялись, почему нам. А потом узнали, что прописана у нас в квартире, - говорит «КП» - Кубань» хозяйка квартиры Вера Ивановна. - Каким образом она это сделал, понятия не имею. Ведь мы разрешения на это не давали.

Жильцы дома никогда не видели Алену Верди.Фото: Евгения ХИЛЬКО

По словам женщины, по адресу должны быть зарегистрированы только пять человек.

- С 2012 года нам стали приходить письма из различных банков. Мы тогда думали, что ошибочно. Естественно, все конверты полетели в урну, - продолжает Вера Ивановна. - Знаете, какое-то время в домах нашего района очень часто прописывали людей. Моя знакомая столкнулась с этой бедой. Была хозяйкой квартиры, а потом выяснилось, что владелец - другой человек. Хотя все документы были у нее на руках.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

Заявления семья подавать на Алену Верди не собирается, но хочет поскорее выписать аферистку. Правда, процедура это не простая. Подозреваемая может дать ордер своему адвокату на представление интересов и всех своих действий. И тогда защитник может выписать ее из квартиры. Однако, скорее всего, людям жильцам придется добиваться справедливости через суд.

- Процедура достаточно долгая. Есть определенные процессуальные действия, который судья обязан выполнить. На выписку женщину уйдет ориентировочно 3-4 месяца, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Богдан Шахов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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КСТАТИ

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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