«Доктор Франкенштейн», покалечившая 16 пациентов, оперировала себя дома перед зеркалом

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала.

- С Аленой мы познакомились в Краснодаре, причем достаточно давно, очень тесно общались. Как-то она меня попросила помочь ей устроиться к моему хорошему другу в клинику. Она сделала копии всех своих дипломов, сертификатов и отдала мне, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Артем Черниенко. - С тех пор они и хранятся у меня, я позабыл о них даже. А тут вся эта история всплыла. Я не проверял поддельные они или нет. Но диплом по специальности «Лечебное дело» она получила 30 июня 2005 года в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Документ выдан Алене Дмитриевне Верди. Если она сменила имя позже, тогда не понимаю, как такое возможно.

Копии дипломов и сертификатов хранились у друга с того времени, как Алена Верди устраивалась на работу.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Вместе с жертвой ездила на пикники

Артем Черниенко считает, что пациентки, согласившиеся на операции вне клиники, виноваты сами.

- Я и сам чуть не согласился. Очень долго Алена уговаривала меня сделать липосакцию за 20 тысяч рублей. Она тогда снимала помещение в цокольном этаже здания на улице 40 лет Победы. Я сдал все анализы, уже готовился к хирургическому вмешательству, а потом все-таки передумал, - продолжает мужчина. - Не буду утверждать по поводу всех пострадавших, но то, что рассказывает Евгения Лановая - неправда. Да, там была ошибка, у нее, действительно, после операции были вывернуты веки наизнанку, но после этой блефорапластики, на которую Женя сама согласилась, Алена всегда была с ней на связи, оплатила операцию по восстановлению, покупала дорогостоящие крема, я лично ездил с ней приобретать. После этого мы не раз ездили к Евгении домой, шашлыки жарили, никаких претензий она не имела.

Так Евгения выглядела после второй операции.

Дома у хирурга Артем, как и многие пациентки, видел медицинские принадлежности, специальную кушетку, которая осталась еще с тех времен, когда Алена работала косметологом.

На кухне откачивала себе жир

Тогда она в основном делала уколы красоты девушкам. Но со временем стала орудовать скальпелем, причем не только на других, но и на себе.

- Как-то мы сидели на кухне, разговаривали. Алена встала, сделала себе прокол, откачала быстро жир с ног и заклеила медицинским клеем. Еще один случай произошел в магазине. У нее внезапно стали мокрые джинсы, я не понял тогда, что происходит, а оказалось, что у нее начала вытекать лимфа. До этого она сделала себе разрез, поверх нанесла клей, который «лопнул». Домой приехали, она лимфу руками сама согнала, и все раны снова замазала клеем, - вспоминает Артем. - Она была больна тем, что врач. «Я же хирург!» - постоянно повторяла, уверяла, что лучше нее никто не сделает работу. Мне кажется, она таким образом хотела самоутвердиться, как специалист. Поэтому все липосакции на животе, ногах всегда делала сама, уши переделывала своими руками, у нее на лице после этого большие шрамы остались. Как она это делала, не знаю, но она не боится боли, всех этих разрезов, ей нравится кровь.

Артем Черниенко считает, что пациентки, согласившиеся на операции вне клиники, виноваты сами.

Замечал Артем и другие странности в своей подруге. Женщина часто меняла номера мобильных телефонов, следила за кем-то, но никогда не объясняла свое поведение, не часто рассказывала подробности личной жизни. Ее родные лишь после задержания узнали о том, что Алена-Антонина - пластический хирург.

В дипломе наклеено фото врача, в 2005 году она, правда, была со светлыми волосами.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Она может и должна понести наказание за те случаи, где она, действительно, виновата. Но ее надо не в тюрьму сажать, Алене нужна помощь, ее нужно лечить, - считает Артем.

Расследование по громкому уголовному делу продолжаются.

- Общее число пострадавших от рук пластического хирурга устанавливается, - пояснили в СУ СК по Краснодарскому краю.

На данный момент наказать Алену Верди хотят 16 изуродованных пациенток, правда, пока к следователю с заявлениями пришли только пять женщин.

Следователи сейчас проверяют информацию и о том, что у Алены Верди вовсе не было никакого медицинского образования. Ее многочисленные дипломы, в том числе Киевского Национального медицинского университета, а также сертификаты могли быть поддельными, как и положительные отзывы о работе доктора на медицинских сайтах.

А тем временем адвокат хирурга Алены Верди обжалует решение Ленинского районного суда об аресте. Женщина не признает свою вину.

Напомним, в практике Алены Верди был смертельный случай. Она сделала операцию по удалению жировых отложений 43-летней пациентке, после которой женщина скончалась. Тогда руководство клиники выплатили родственникам погибшей компенсацию, вернули деньги за операцию, а Алену Верди оштрафовали на 150 тысяч рублей.

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