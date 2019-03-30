Жертвы пластики: Пациентки, изуродованные лжехирургом на Кубани, требуют ее посадить

Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Многие боятся – запуганы телефонными звонками.

- Нам звонили неизвестные и угрожали расправой, если будем настаивать на уголовном деле, - говорят пострадавшие от рук хирурга. – А мы жить хотим.

Но все же семь женщин, доверившихся когда-то врачу, решили добиться справедливости и остановить доктора, который калечит чужие судьбы. Пациентки хотят подать коллективное заявление в Следственный комитет на врача.

«Моя жизнь стала похожа на ад!»

Этого медика 33-летняя краснодарка Анастасия Исмаилова, как и многие другие женщины, нашла в интернете. Когда же Анастасия решила поподробнее узнать о враче, решила почитать отзывы в Сети. Все они были как на подбор – девушки благодарили врача за работу, уверяли - этот хирург от Бога.

- Я столько прочитала о ней хорошего, к тому же в городе на каждом углу было огромное количество билбордов с фотографией хирурга, реклама бросалась в глаза. Так я и решила записаться к ней на консультацию, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Анастасия Исмаилова. – В сентябре 2017 года я пришла в клинику, прошла в кабинет врача. За ее спиной висели десятки дипломов и наград. Как потом я узнала – документы поддельные. Но тогда у меня даже мысли не возникло перепроверять квалификацию врача. Положительные отзывы, грамотная речь сделали свое дело – я доверилась.

Женщина хотела подкорректировать фигуру. У нее был диастаз (расхождение прямых мышц живота – Авт.), потому она решила сделать абдоминопластику. За операцию Анастасия заплатила 245 тысяч рублей, и еще около 30 тысяч – за наркоз и компрессионное белье. Чтобы позволить себе преобразиться женщина продала машину. Перед самим хирургическим вмешательством пациентка сдала все необходимые анализы, прошла врачей, которые дали «добро» на операцию.

- У меня компенсированный сахарный диабет второго типа, но по результатам анализов противопоказаний к операции у меня не было. Так что при правильной технике все должно было пройти хорошо. Я на это очень надеялась, - говорит Анастасия, а дальше от ей истории волосы становятся дыбом. – 3 октября мне провели операцию, пятого числа меня уже выписывали, хотя самочувствие было ужасное, она вытащила дренажи, которые на тот момент еще наполнялись кровью. Боль была сильная, слабость, от груди до ног тело было неестественного цвета, словно меня избили. Позже мне в руки попало видео с той операции, его записывала сама хирург, не знаю, для каких целей. Так вот то, что там происходит, не один врач не может мне объяснить. В итоге она меня сшила, натянула так, что у меня женские гениталии начали подниматься наверх. По бокам торчала кожа, знаете, словно хвостик у рыбы. От такого зрелища я, мой муж, знакомые были в шоке. Но врач уверяла, что все хорошо, так и должно быть.

Фото слева до операции и после.

Дома после операции Анастасия готова была лезть на стенку от боли. Она теряла сознание. Через несколько недель у нее начался некроз и даже серома (скопление тканевой жидкости в подкожной клетчатке ушитой раны – Авт.), которую пришлось откачивать медикам.

- Я писала Алене, просила объяснить, что делать, но она постоянно куда-то пропадала. Как-то удалось ей дозвониться, она сказала, что болеет, назначила консультацию дома. Когда я приехала, она заверила, что все идет, как надо, нужно еще немного будет подкорректировать и через год – добьемся идеала. Шесть раз операции она проводила прямо у себя дома – у нее там все необходимое стояло, в ящике на кухне, где у обычных хозяек лежат ножи и вилки, у нее – скальпели и иглы. Почему я соглашалась – даже не знаю, она каким-то образом уговаривала, унижала тебя сначала, уверяя, что ты урод, и что только она может тебе помочь. И тебе хотелось верить. А чтобы успокоить, она давала таблеточку, позже я узнала, что это был транквилизатор.

Фото Анастасии после операции.

После операций женщина настолько угробила свое здоровье, что большинство врачей не решаются браться исправлять работу Алены Верди. У Анастасии появилось новообразование, которое недавно ей удалили, каждое движение ей доставляет боль, даже во время еды появляется дискомфорт, мышцы постоянно пульсируют.

По словам пациенток, дома на кухне у хирурга вместо ножей и вилок - скальпели и иглы.

- Вообще я – учитель физкультуры. На работу после операции, естественно, не вышла, с мужем отношения испортились. Жизнь моя сейчас больше похожа на ад, поэтому я пообещала себе, что добьюсь справедливости, и остановлю лжехирурга, - говорит Анастасия. – Я подала заявление в следственный комитет и надеюсь, что дело все-таки возбудят. До этого покровители врача помогали ей выйти сухой из воды.

Чуть не ослепла

Другая пациентка хирурга, Евгения Лановая, хотела убрать мешки под глазами. Ее саму они, правда, никогда не смущали – на дефект, по словам женщины, указала сама врач при знакомстве и убедила решиться на операцию.

Перед хирургическим вмешательством женщина не сдавала анализы, да и как такой консультации не было. Но Евгению не сильно смутило, как и то, что блефорапластику хирург решила провести не в клинике, а в цокольном этаже многоэтажки.

После операции женщина все ждала, когда спадет отек, чтобы наконец-то увидеть свое преображение, вот только в зеркале она себя не узнала. Мешки хоть и исчезли, вот только нижнее веко было вывернуто буквально наизнанку. Женщина не может до конца закрыть глаз и за этого слизистая постоянно высыхает.

Евгения постоянно плачет из-за неправильного хирургического вмешательства. Слезы льются и от обиды – исправить ошибку хирурга непросто. Да и нужны деньги, причем немалые. На восстановление может понадобиться миллион рублей.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пластического хирурга судили за смерть пациентки

Согласно материалам Ленинского районного суда Краснодара от 12 марта 2018 года, имеющимся в распоряжении редакции «Комсомольской правды» - Кубань», Алену Верди обвиняли в причинении смерти по неосторожности. 14 сентября 2017 года она сделала женщине абдоминопластику, а 15 сентября в палате пациентка скончалась от кровопотери. Согласно заключению эксперта смерть наступила в результате дефектов, допущенных при проведении операции хирургом.

Свою вину Алена Верди признала. Суд оштрафовал ее на 150 тысяч рублей и прекратить производство по уголовному делу.

Сейчас на связь с пострадавшими пациентками врач не выходит, однако продолжает вести свою страницу в соцсетях, объявляя о новых акциях. Операции, по словам врача, проводятся только в Москве и ОАЭ.

Следственный комитет на Кубани начал проверку после оказания услуг ненадлежащего качества хирургом.

- Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также определен полный круг лиц, пострадавших от рук врача, тяжесть причиненного им вреда, - пояснили в СУ СК по Краснодарскому краю.

КСТАТИ

В клинику, где работала Алена Верди, часто наведывались следователи

В 2018-м пластический хирург Георгий Б. изуродовал грудь молодой женщине. Чтобы исправить работу горе-хирурга и вернуться к прежней жизни, женщине потребовался целый год. Свою вину врач не признают, сейчас идет расследование.

А осенью 2017 года после липосакции в этой же клинике у другого хирурга здесь погибла 43-летняя женщина. Операция прошла в штатном режиме и длилась несколько часов. После чего женщину отвезли в палату интенсивного наблюдения. В ночь на 15 сентября у нее резко ухудшилось самочувствие. У Аллы поднялось давление, участилось сердцебиение. Сотрудники клиники начали реанимировать пациентку. В течение нескольких минут женщину пытались спасти, но безуспешно. Алла скончалась.

Тогда руководитель клиники уверял, что никакой ошибки не было. Вопрос с семьей погибшей он уладил за деньги. Медцентр возместил стоимость операции 270 тысяч рублей, а также заплатил несколько сотен тысяч рублей сверху в качестве компенсации.

Кстати, сейчас операции в клинике уже не проводят - медцентр закрылся.