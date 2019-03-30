На Кубани пластический хирург, изуродовавшая 7 пациенток, до сих пор находится на свободе

Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Но все же семь женщин, доверившихся когда-то врачу, решили объединить свои силы и подать коллективное заявление в Следственный комитет на псевдохирурга.

Этого медика девушки, как и многие другие, нашли в интернете. Кто-то хотел подправить нос, кто-то - подкорректировать фигуру. Прочитав хвалебные отзывы, они записывались на консультацию, на которой и решались на преображение.

Одна из пострадавших пришла к эскулапу на абдоминопластику (пластику живота - Авт.). За операцию заплатила порядка 150 тысяч, вот только результат оказался настолько ужасным, что теперь женщина не может продолжать вести прежний образ жизни.

- Она отрезала мне сверху из-под груди кусок и выкинула его, а потом сшила. Натянула кожу так сильно, что у меня пошло натяжение, - откровенно рассказала одна из пациенток. - Женские гениталии откровенно начали подниматься наверх.

Стоит отметить, это одна из немногих женщин, которая легла под нож хирурга в клинике. Большинству пациенток Алена Верди делала операции прямо у себя в квартире и в кабинетах других клиник.

Кроме того, по словам бывшего главного врача частной клиники в Краснодаре, где работала хирург, документы о наличии у нее медицинского образования оказались поддельными. Проверить дипломы решили только после неудачной операции, хотя изначально врача принимали по рекомендации, потому подумать не могли о ее некомпетентности.

Следственный комитет на Кубани начал проверку после оказания услуг ненадлежащего качества хирургом.

Кстати, в клинику, где работала Алена Верди, часто наведывались следователи. Ранее пластический хирург изуродовал грудь молодой женщине. Чтобы исправить работу горе-хирурга и вернуться к прежней жизни, женщине потребовался целый год. Все это время ее поддерживали родные. Извинений от хирурга, как и от руководства клиники, Яна не дождалась. Более того вину свою они до сих пор не признают. Решить проблему мирно ни директор медцентра, ни врач, который там работал, не согласились и предложили идти в суд.

А осенью 2017 года после липосакции здесь погибла 43-летняя женщина. Операция прошла в штатном режиме и длилась несколько часов. После чего женщину отвезли в палату интенсивного наблюдения. В ночь на 15 сентября у нее резко ухудшилось самочувствие. У Аллы поднялось давление, участилось сердцебиение. Сотрудники клиники начали реанимировать пациентку. В течение нескольких минут женщину пытались спасти, но безуспешно. Алла скончалась.

Тогда руководитель клиники уверял, что никакой ошибки не было. Вопрос с семьей погибшей он уладил за деньги. Медцентр возместил стоимость операции 270 тысяч рублей, а также заплатил несколько сотен тысяч рублей сверху в качестве компенсации.

Кстати, сейчас операции в клинике уже не проводят - медцентр закрылся.

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