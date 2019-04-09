Алана Мамаева нашла для двух пострадавших от рук «Доктора Франкенштейна» пациенток новых хирургов

Женщины, пострадавшие от рук пластического хирурга, до сих пор не верят, что смогли ее остановить. Следователи посчитали, что такого специалиста нужно изолировать на время разбирательств, суд согласился. Алену Верди арестовали на 2 месяца.

Теперь клиентки, чьи тела изуродовала Верди, в поиске новых, уже квалифицированных врачей, которые помогут исправить ошибки «Доктора Франкенштейна». Более того, две женщины уже побывали на консультации у пластических хирургов. Профессионалов нашла жена футболиста «Краснодара» Алана Мамаева. Именно она вместе с пострадавшими пациентками придала огласке то, что творила Алена Верди в клинике и за ее пределами.

- У Анастасии Исмаиловой уже планируется операция. Дата пока не выбрана, но неудачную абдоминопластику врач точно сможет исправить, правда, не сразу. Хирургическое вмешательство будет проходить в два этапа, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Алана Мамаева. - За работу возьмется известный врач, кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников.

Фото Анастасии после операции.

Анастасии сначала вживят два специальных эспандера, которые должны немного растянуть кожу. С ними женщине предстоит жить около четырех месяцев, и лишь затем врач сможет приступить ко второму этапу операции – исправлению ошибок Алены Верди. После этого не исключено, что могут потребоваться дополнительные хирургические вмешательства.

- Я была на заседании, когда Алене Верди избирали меру пресечения. Судья, увидев мои пугающие фотографии в деле, была шокирована тем, что со мной сделал хирург. Взглянув на меня, спросила: «как себя чувствую?» Я ответила, что плохо. И тут слышу громкий смешок Алены Верди. Я заплакала даже, - говорит «КП» - Кубань» Анастасия Исмаилова. - Она не раскаивается абсолютно. Более того, путается в своих показаниях. Например, в полиции Алена Верди заявила, что, действительно, меня оперировала, все прошло хорошо. А потом я якобы упала на живот, потому у меня начались осложнения. Хотя сначала она все валила на некачественный наркоз, потом придиралась к моему диабету, который здесь абсолютно не причем.

Другой девушке, Евгении Лановой, Алана также нашла хирурга. Но пока об операции речи не идет. Сначала консультация. При встрече с врачом Евгения обсудит все детали исправления работы Верди. Случай у нее сложный – после двух операций, которые провела Верди, у девушки проблемы с веками, глаза до сих пор не закрываются. Таков результат «качественной» блефаропластики.

Так Евгения выглядела после второй операции.

Остальным девушкам Алана Мамаева продолжает искать врачей. На это, правда, нужно время.

Разбирательства по громкому уголовному делу продолжаются.

- Общее число пострадавших устанавливается, - пояснили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас на столе у следователя лежат пять заявлений от пациенток. Со дня на день к документам присоединятся жалобы еще двух женщин. Остальным пострадавшим приехать в следственный комитет Краснодара мешает расстояние – Алена Верди, как выясняется, оперировала не только краснодарских и московских жительниц. Пострадавшие от ее рук нашлись в Новороссийске, Геленджике, Ставрополе и даже Уссурийске.

А тем временем адвокат хирурга Алены Верди настаивает, что его подзащитная не виновна. Сейчас защита обжалует решение Ленинского районного суда об аресте Алены Верди.

- Адвокат в суде говорил, что хочет договориться с потерпевшими. Но я сразу заявила – никаких денег мне от нее не надо, я хочу, чтобы она была наказана за то, что моя жизнь превратилась в кошмар, - добавляет Исмаилова.

Алена Верди сейчас находится под арестом, однако защита уже обжалует решение суда.

Напомним, год назад после пластической операции, которую проводила врач, умерла женщина. Она скончалась от острой кровопотери. С родственниками погибшей клинике, в которой работала Верди, удалось договориться за несколько сотен тысяч рублей компенсации. Суд за смерть пациентки оштрафовал Верди на 150 тысяч рублей. Расплатившись, «Доктор Франкенштейн» продолжила свою работу.

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