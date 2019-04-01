В Краснодаре возбудили уголовное дело против пластического хирурга

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении 36-летней врача-хирурга и 31-летнего генерального директора коммерческой клиники. Их обвиняют в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю.

- Как установило следствие, 3 октября 2017 года местная жительница пришла на прием в частное медучреждение. Женщина заключила договор на выполнение операции по абдоминопластике (операция, которая позволяет устранить дефекты передней стенки живота и восстановить пропорции (прим. редакции)). Хирургическое вмешательство было произведено в тот же день, а 5 октября пациентку выписали, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Этого медика 33-летняя краснодарка Анастасия Исмаилова, как и многие другие женщины, нашла в интернете. Когда же Анастасия решила поподробнее узнать о враче, решила почитать отзывы в Сети. Все они были как на подбор – девушки благодарили врача за работу, уверяли - этот хирург от Бога.

- Я столько прочитала о ней хорошего, к тому же в городе на каждом углу было огромное количество билбордов с фотографией хирурга, реклама бросалась в глаза. Так я и решила записаться к ней на консультацию, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Анастасия Исмаилова. – В сентябре 2017 года я пришла в клинику, прошла в кабинет врача. За ее спиной висели десятки дипломов и наград. Как потом я узнала – документы поддельные. Но тогда у меня даже мысли не возникло перепроверять квалификацию врача. Положительные отзывы, грамотная речь сделали свое дело – я доверилась.

Женщина хотела подкорректировать фигуру. У нее был диастаз (расхождение прямых мышц живота – Авт.), потому она решила сделать абдоминопластику. За операцию Анастасия заплатила 245 тысяч рублей, и еще около 30 тысяч – за наркоз и компрессионное белье. Чтобы позволить себе преобразиться женщина продала машину. Перед самим хирургическим вмешательством пациентка сдала все необходимые анализы, прошла врачей, которые дали «добро» на операцию.

- У меня компенсированный сахарный диабет второго типа, но по результатам анализов противопоказаний к операции у меня не было. Так что при правильной технике все должно было пройти хорошо. Я на это очень надеялась, - говорит Анастасия. – 3 октября мне провели операцию, пятого числа меня уже выписывали, хотя самочувствие было ужасное, она вытащила дренажи, которые на тот момент еще наполнялись кровью. Боль была сильная, слабость, от груди до ног тело было неестественного цвета, словно меня избили. Позже мне в руки попало видео с той операции, его записывала сама хирург, не знаю, для каких целей. Так вот то, что там происходит, не один врач не может мне объяснить. В итоге она меня сшила, натянула так, что у меня женские гениталии начали подниматься наверх. По бокам торчала кожа, знаете, словно хвостик у рыбы. От такого зрелища я, мой муж, знакомые были в шоке. Но врач уверяла, что все хорошо, так и должно быть.

Слева - до операции, справа - после

Дома после операции Анастасия готова была лезть на стенку от боли. Она теряла сознание. Через несколько недель у нее начался некроз и серома (скопление тканевой жидкости в подкожной клетчатке ушитой раны – Авт.), которую пришлось откачивать медикам.

- Я писала Алене, просила объяснить, что делать, но она постоянно куда-то пропадала. Как-то удалось ей дозвониться, она сказала, что болеет, назначила консультацию дома. Шесть раз операции она проводила прямо у себя дома – у нее там все необходимое стояло, в ящике на кухне, где у обычных хозяек лежат ножи и вилки, у нее – скальпели и иглы. Почему я соглашалась – даже не знаю, она каким-то образом уговаривала, унижала тебя сначала, уверяя, что ты урод, и что только она может тебе помочь. И тебе хотелось верить. А чтобы успокоить, она давала таблеточку, позже я узнала, что это был транквилизатор.

После операций женщина настолько угробила свое здоровье, что большинство врачей не решаются браться исправлять работу Алены Верди. У Анастасии появилось новообразование, которое недавно ей удалили, каждое движение ей доставляет боль, даже во время еды появляется дискомфорт, мышцы постоянно пульсируют.

Еще одна пациентка горе-хирурга чуть не лишилась зрения.

38-летняя стилист-визажист Евгения Лановая с Аленой Верди познакомилась через общую знакомую. Долгое время они общались, врач даже несколько раз обращалась с просьбой помочь сделать макияж и прическу для фотосессии. Во время одной из таких встреч Евгения решила проконсультироваться с ней насчет своего подбородка, но врач обратила внимание на мешки и синяки под глазами.

- Меня они не сильно смущали, хотя часто у меня возникала отечность. Она сказала, что поможет мне решить проблему. Я, конечно, заинтересовалась ее предложением. Правда, сразу на операцию не записалась. Я долго изучала ее работы, причем не просто смотрела фото в Сети. Я знала несколько девушек, которые были ее пациентками. Потому долгое время наблюдала, как у них проходит заживление, какие швы, шрамы. Результат итоговый у девушек мне нравился, я решилась на операцию, - рассказывает Евгения.

Перед хирургическим вмешательством женщина сдала анализы, а также предупредила хирурга о том, что под глазами у нее стоял филлер (специальный препарат, который обеспечивает безоперационный лифтинг лица – Авт.).

- Конечно, моя главная вина - я согласилась оперироваться не в клинике, а в оборудованном кабинете, который находится в цокольном этаже дома. У нее есть какой-то дар убеждения. Когда ты с ней рядом находишься, то полностью доверяешь. Потому я даже не спрашивала ее, почему все проходит не в операционной, - признается женщина.

Сама блефорапластика проходила под местной анестезией. По договоренности деньги Евгения должна была передать после операции.

- Но я так ей и не заплатила, поскольку у меня начались жуткие проблемы. Филлер, о котором я говорила врачу, находился в так называемой капсуле, которая во время хирургического вмешательства была нарушена. Под кожей она рассыпалась, что привело к некрозу. Нужно было срочно вскрывать все это, я позвонила Алене, тем более, что большинство врачей не решались исправлять чужую работу, - продолжает пострадавшая пациентка. - После вскрытия хирург убрала остатки того препарата, но поскольку некроз тканей уже начался, при зашивании у меня оторвался кусок кожи. Врач виду не подала, я даже не знала об этом, и в итоге меня изуродовали.

Стоит отметить, что только после того, как данные факты стали известны широкой общественности, в клинике узнали, что на самом деле Верди зовут Антонина Горбунова и что врачом она не является. Все дипломы и сертификаты поддельные. Главный врач клиники сообщила, что документы «врача» не проверили, так как она попала в клинику по рекомендации.

Сейчас следственный комитет ищет лже-хирурга.