«Доктор Франкенштейн» Алена Верди корреспонденту «КП»: Все обвинения пациентов – неправда

Скандально известный пластический хирург Алена Верди (она же Антонина Горбунова до смены документов) из Краснодара отвергает все обвинения пациенток в некачественных услугах. Об ужасных последствиях операций, проведенных врачом, заявили сразу несколько женщин.

Алена Верди Фото: vk.com/id54528764

Как минимум одна история уже легла в основу уголовного дела об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, которое расследуют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/700291" frameborder="0"></iframe> Шокирующая пластическая операция от Алены Верди.

После широкой огласки появилась информация о том, что доктор пустилась в бега и даже могла скрываться в Арабских Эмиратах, но корреспондент «Комсомольской правды - Кубань» без труда дозвонился скандальному врачу. Правда, разговор вышел коротким.

- Могу только сказать, что все обвинения – неправда. Остальные комментарии будут после. После того, как я опубликую материал телеканала, с которым я сотрудничаю, - заявила Алена Верди корреспонденту «Комсомольской правды - Кубань» и повесила трубку.

Разговор Алены Верди с корреспондентом "КП" 00:00 00:00

Тем временем, следствие продолжает разыскивать всех пострадавших от деятельности врача. По данным «КП», изуродованными остались пациенток. И лишь немногие из них делали операции в клинике, большинство соглашались лечь под нож на дому у хирурга. Тяжелые осложнения им придется преодолевать годами.

Фото слева до операции и после.

У одной из женщин, сделавших абдоминопластику, начался некроз тканей, у другой после блефаропластики перестали закрываться глаза, еще одна пациентка говорит, что у нее развилось онкологическое заболевание после подтяжки груди.

Вытащить проволоку из груди женщина сможет, когда закончит курс химии.

Проверяется информация и о том, что у Алены Верди и вовсе не было никакого медицинского образования. Ее многочисленные дипломы, в том числе Киевского Национального медицинского университета, а также сертификаты могли быть поддельными, как и положительные отзывы о работе доктора на медицинских сайтах. Доктор указывала, что входит в ассоциации пластических и эстетических хирургов Украины, однако в списках уважаемых организаций ни Алена Верди, ни Антонина Горбунова не значатся.

Так Евгения выглядела после второй операции.

Интересно, что свою последнюю «награду» доктор Верди-Горбунова получила совсем недавно. Один из не самых популярных порталов вдруг назвал ее «Лучшим пластическим года - 2018» по увеличению груди и липосакции. Комментировать итоги голосования представители сайта отказались.

Алена Верди в марте получила эти награды Фото: medafarm.ru

Особый цинизм ситуации в том, что операция по удалению жировых отложений, закончилась для одной из пациенток хирурга смертью. Спустя 20 часов после липосакции скончалась 43-летняя женщина, приехавшая из Грузии. Алена Верди тогда судом была приговорена к штрафу в 150 тысяч рублей.

Женщин подкупали хорошие отзывы об Алене Верди и активная уличная реклама. Они настолько доверяли доктору, что соглашались на процедуры и операции на дому.

У хирурга было несколько собственных сайтов, группы во всех социальных сетях, где она активно делилась фотографиями процесса «преображения» пациентов. Услуги доктора обходились совсем не дешево – за операции женщины выкладывали сотни тысяч рублей.

- Каждая из нас думала, что это единичный случай, - говорят пациентки. – Теперь мы знаем, что нас много и мы готовы коллективно обратиться к следователям.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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