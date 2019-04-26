«Доктор Франкенштейн» останется под арестом до 3 июня

Прославившийся пластический хирург Алена Верди (она же Антонина Горбунова до смены документов) по-прежнему отвергает все обвинения пациенток в некачественных услугах. Напомним, в отношении «Доктора Франкенштейна» расследуется уголовное дело, которое возбудили, когда к следователям пришли пострадавшие пациентки. На данный момент наказать хирурга в белом халате хотят 16 изуродованных женщин. Заявления написали только десять.

Фото слева до операции и после.

У одной из женщин, сделавших абдоминопластику, начался некроз тканей, у другой после блефаропластики перестали закрываться глаза, еще одна пациентка говорит, что у нее развилось онкологическое заболевание после подтяжки груди.

Вытащить проволоку из груди женщина сможет, когда закончит курс химии.

Год назад Алена Верди уже была судима за гибель пациентки. 43-летняя женщина скончалась спустя 20 часов после липосакции. Суд вынес приговор - штраф в 150 тысяч рублей и пластический хирург продолжила свою деятельность. Но уже на дому. Из клиники ее уволили.

На время расследования Алену Верди заключили под стражу. С 5 апреля она находится в СИЗО. Перед майскими праздниками подозреваемая надеялась обжаловать меру пресечения, но суд ей отказал. Под арестом «Доктор Франкенштейн» останется до 3 июня.

- Она была с нами по видеосвязи, вела себя с судьей по-хамски, по делу в свою защиту даже ничего не сказала, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» пострадавшая Анастасия Исмаилова.

Стоит сказать, что сейчас больше всего вопросов вызывает образование доктора. Многие известные хирурги, оценивая работы Верди, говорят, что резал дилетант. Хотя в клинику она приносила дипломы из разных университетов. На момент трудоустройства врача никто не удосужился проверить их на подлинность. Поверили ее протеже - известному краснодарскому хирургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702991" frameborder="0"></iframe> Образование Алены Верди.Евгения ХИЛЬКО

Есть диплом, согласно которому Алена Дмитриевна Верди окончила в 2005 году Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца в Киеве по специальности «Лечебное дело».

- Липа. Я заканчивала универ им. Богомольца в 2005 году. Мы были первым выпуском, кому выдавали пластиковые дипломы, а не бумажные. А у неексерокс со старой формы еще картонной книжечки. Хотя дата верна, в 2005 году выпуск был именно 24 июня, - сказала одна из выпускниц киевского вуза.

Нет на сайте Рособрнадзора и второго диплома Верди, который она получила в 2015 году в Российском университете дружбы народов. А были они вообще, предстоит разобраться следователям.

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