Пострадавшая от рук «Доктора Франкейнштейна»: Верди забыла у меня в паху трубку!

Первая пострадавшая от рук Алены Верди прооперирована. 35-летняя краснодарка Александра Попова (фамилия изменена - Авт.) уже находится в палате, чувствует себя прекрасно. Исправить грубую работу «Доктора Франкейнштейна» согласилась московский хирург Елена Чирикова, которая часто берется за сложные случаи. И этот один из них.

Вот так свою работу продемонстрировала сама хирург, отфотошопив снимки.

- К Алене Верди я обратилась, чтобы сделать подтяжку груди и липосакцию. Все вмешательства мне проводили в клинике «Эстетик Мед», договоры сохранила, - рассказывает «КП» - Кубань» Александра Попова. - 23 декабря 2016 года прошла первая операция. Однако результат оказался ужасным. У меня была заметная ассиметрия - одна грудь была почти в два раза больше другой. Образовались ко всему прочему опухоли. А в паху Верди вообще забыла 15-сантиметровый дренаж (!).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/712759" frameborder="0"></iframe> Хирурги вытащили дренаж во время исправления работы Алены Верди.

Правда, о том, что во время операции хирург не вытащила инородное тело, Александра узнала только сейчас.

- Я ходила в клинику, где работала Верди. Правда, все меня успокаивали, говорили, что это просто мышца выпирает, все в порядке, - продолжает женщина.

На фото слева Александра перед первой операцией у Верди, справа - результат после.

Через 4 месяца у Верди Александра скорректировала нос и сделала подтяжку лица.

- После неудачной операции у меня деформировано лицо, шрамы остались. Неровный нос теперь, - вздыхает пациентка. - Заявление я, как и другие написала. Потерпевшей меня еще не признали. Судебно-медицинскую экспертизу мне еще не назначили. Перед тем, как ехать на операцию, я сама пошла на СМЭ и зафиксировала все, в том числе и поражения на груди.

Под грудью у пациентки появились гематомы, которые могли привести к некрозу тканей.

На все хирургические вмешательства краснодарка потратила порядка 600 тысяч рублей. Еще столько же у нее ушло на то, чтобы проходить лечение после неудачных работ.

К счастью, переделать работу Алены Верди московский хирург согласилась бесплатно. На исправление ушло 6 часов.

- Трудность заключалась в том, чтобы создать симметрию. И были также выраженные гипертрофические широкие рубцы. Большой гематомы на груди после операции, конечно, быть не должно. Это впоследствии могло привести к некрозу тканей. Вот это была трагедия. Протоки, к счастью, у нее не повреждены, а это значит, что она сможет кормить ребенка грудью, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» хирург Елена Чирикова. - Дренаж, оставленный после липосакции, я вытащила. Еще во время осмотра, я поняла, что в теле инородное тело. Мышцы в той зоне просто нет. Очень странно, что хирург сделала надрез для дренажа аж в 2 сантиметра - остался большой рубец. Сам этот дренаж - кусок смотровой перчатки, которые изначально нестерильны. Удивительно, что у пациентки не пошло воспалительного процесса.

Фото через сутки после операции в московской клинике.

Напомним, сейчас Алена Верди находится в краснодарском СИЗО. Она обвиняется в оказании некачественных услуг своим пациенткам. Адвокат просил изменить ей меру пресечения на домашний арест, однако суд оставил женщину под стражей до 30 июня.

Виновной Верди себя не считает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711678" frameborder="0"></iframe> Суд по продлению меры пресечения Алене Верди.Евгения ХИЛЬКО

- Никакой судебной экспертизы о причинении тяжкого вреда еще не проводилось. Ее недавно назначили. Следователь сделал собственные выводы о том, что я причинила кому-то какой-то вред, - сказала Алена Верди в суде. - Если судебно-медицинская экспертиза покажет, что я действительно причинила какой-то вред, то я признаю вину.

На данный момент расследование уголовного дела идет полным ходом. Кубанский Следком получил заявление от 10 пострадавших пациенток, но пока лишь одну - Анастасию Исмаилову признали потерпевшей. Также стало известно, что стопка дипломов, которой так хвасталась «Доктор Франкенштейн», оказалась ничем иным, как макулатурой. Образование доктора не подтвердил ни один вуз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702991" frameborder="0"></iframe> Образование Алены Верди.Евгения ХИЛЬКО

- Обвиняемая не смогла предоставить документы, подтверждающие наличие у нее медицинского образования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

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