«Доктору Франкенштейн», изуродовавшей 16 женщин, продлили арест до 30 июня

29 мая в Ленинском районном суде прошло заседание о продлении меры пресечения Алене Верди. С 5 апреля она находится в СИЗО, так как обвиняется в оказании некачественных услуг своим пациенткам. Перед майскими праздниками подозреваемая уже пробовала обжаловать меру пресечения, но суд ей отказал. Не повезло «Доктору Франкенштейну» и в этот раз - ее снова оставили под арестом. Несмотря на то что адвокат Верди просил изменить ей меру пресечения на домашний арест, в СИЗО она пробудет до 30 июня.

- Мы несомненно будем обжаловать это решение суда, - сказал «КП» - Кубань» защитник Алены Верди Давид Иадзе.

Прославившийся на всю страну пластический хирург Алена Верди (она же Антонина Горбунова до смены документов) по-прежнему отвергает все обвинения. Наказать хирурга в белом халате хотят 10 изуродованных женщин - именно они написали заявления в следственный комитет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711678" frameborder="0"></iframe> Суд по продлению меры пресечения Алене Верди.Евгения ХИЛЬКО

На данный момент расследование уголовного дела идет полным ходом. Однако уже известно, что стопка дипломов, которой так хвасталась «Доктор Франкенштейн», оказалась ничем иным, как макулатурой. Образование доктора не подтвердил ни один вуз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702991" frameborder="0"></iframe> Образование Алены Верди.Евгения ХИЛЬКО

- Обвиняемая не смогла предоставить документы, подтверждающие наличие у нее медицинского образования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Копии дипломов и сертификатов хранились у друга с того времени, как Алена Верди устраивалась на работу.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Напомним, год назад Алена Верди уже была судима за гибель пациентки. 43-летняя женщина скончалась спустя 20 часов после липосакции. Суд вынес приговор - штраф в 150 тысяч рублей и пластический хирург продолжила свою деятельность. Но уже на дому. Из клиники ее уволили.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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В клинику она приносила именно эти дипломы, но на момент трудоустройства врача никто не удосужился проверить их на подлинность. Поверили ее протеже - известному краснодарскому хирургу, благодаря которому она и получила работу (читайте далее)

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Следователи продолжают разбираться в документах, которые стопками приносят пострадавшие от рук Алены Верди пациентки. На данный момент наказать Франкенштейна в белом халате хотят 16 изуродованных женщин. Правда, пока заявления написали только (читайте далее)

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Впервые Алена Верди, покалечившая десятки женщин, празднует свой день рождения в СИЗО. Накануне ее адвокат требовал отпустить пластического хирурга под домашний арест, но суд отказал. На время следствия «Доктор Франкейнштейн» будет в изоляторе (читайте далее)

КСТАТИ

«Доктор Франкенштейн», покалечившая 16 пациентов, оперировала себя дома перед зеркалом

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала (читайте далее)

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Многие боятся – запуганы телефонными звонками.

- Нам звонили неизвестные и угрожали расправой, если будем настаивать на уголовном деле, - говорят пострадавшие от рук хирурга. – А мы жить хотим (читайте далее)

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