«Доктор Франкенштейн» оперировала в кустарных условиях и без образования

Стопка дипломов, которой так хвасталась «Доктор Франкенштейн», оказалась ничем иным, как макулатурой. Образование доктора не подтвердил ни один вуз.

- Обвиняемая не смогла предоставить документы, подтверждающие наличие у нее медицинского образования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, Алена Верди заявляла, что окончила в 2005 году Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца в Киеве по специальности «Лечебное дело». Вот только там однокурсницу с таким именем никто не помнит. Да и, как выяснилось, документы выдавали совершенно другого образца.

Копии дипломов и сертификатов хранились у друга с того времени, как Алена Верди устраивалась на работу.

- Я заканчивала универ им. Богомольца в 2005 году, - сказала «КП» - Кубань» одна из выпускниц киевского вуза. - Мы были первым выпуском, кому выдавали пластиковые дипломы, а не бумажные. А у нее ксерокс со старой формы еще картонной книжечки. Хотя дата верна, в 2005 году выпуск был именно 24 июня.

Российский диплом тоже оказался поддельным.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Как выяснила «КП» - Кубань», в Ярославском государственном медицинском университете, где Верди якобы обучалась на специальности «Косметология хирургическая», никогда студентку с таким именем не принимали. Третий диплом «Доктора Франкенштейн», который она получила в 2015 году в Российском университете дружбы народов, тоже оказался поддельным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702991" frameborder="0"></iframe> Образование Алены Верди.Евгения ХИЛЬКО

Стоит отметить, что в клинику она приносила именно эти дипломы, но на момент трудоустройства врача никто не удосужился проверить их на подлинность. Поверили ее протеже - известному краснодарскому хирургу, благодаря которому она и получила работу. Однако это не помешало ей принимать пациентов еще и у себя дома, где она буквально в кустарных условиях кроила тела женщин.

В дипломе наклеено фото врача, в 2005 году она, правда, была со светлыми волосами.Фото: Евгения ХИЛЬКО

В СК заявления написали 10 искалеченных пациенток. Сейчас им предстоит пройти ряд экспертиз, которые докажут, что пострадали они именно от рук Алены Верди.

- В отношении обвиняемой продолжает действовать ранее избранная судом мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Расследование продолжается.

Сейчас Алена Верди ищет себе нового адвоката, сидя в СИЗО, следователи не прекращают копать. А тем временем правоохранители решили вспомнить уголовное дело двухлетней давности, которое возбудили в отношении Алены Верди за смерть пациентки. Напомним, осенью 2017 года после абдоминопластики погибла 43-летняя Алла Багрова (имя и фамилия изменены - Авт.). Операция прошла в штатном режиме и длилась несколько часов. После чего женщину отвезли в палату интенсивного наблюдения. Но ночью у Аллы резко поднялось давление, участилось сердцебиение. Сотрудники клиники начали реанимировать пациентку, но спасти не смогли. Женщина скончалась от острой кровопотери.

- Расследовать заново его не будут, а вот проверить некоторые обстоятельства, которые остались, так сказать, за кадром, - самое время, - сказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Сейчас проверяем тех, кто закрыл глаза на документы, кто помогал Алене Верди, в том числе, за взятки.

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