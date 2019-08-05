Алана Мамаева договорилась о бесплатной операции для еще одной пациентки «Доктора Франкенштейна»

Пока пластический хирург Алена Верди, которую прозвали «Доктором Франкенштейном», находится под арестом, результаты ее былой деятельности исправляют другие специалисты. В июле в одной из московских клиник прооперировали 31-летнюю Кристину Сурину из Новороссийска, у которой начались проблемы с дыханием и слухом после некачественного хирургического вмешательства. А еще месяцем ранее сделали коррекцию груди еще одной пациентке Верди Александре Поповой (фамилия изменена - Авт.).

И вот настала очередь 38-летней краснодарки Евгении Лановой. Случай у нее сложный – после двух операций, которые провела Верди, у девушки проблемы с веками, глаза до сих пор не закрываются. Таков результат «качественной» блефаропластики.

Так Евгения выглядела после второй операции.

- Один глаз у меня узкий, другой круглый. У меня по-прежнему не хватает кожи на правом глазу, глубокие рубцы и шрамы, - говорит пострадавшая пациентка о том, как выглядит, спустя почти три года после операции. - Зрение у меня немного упало, правый глаз до конца не закрывается. Он постоянно сохнет, я часто моргаю, появляется какая-то пленка, мне приходится постоянно использовать увлажняющие капли.

У Евгении после операций «Доктора Франкенштейна» остались грубые рубцы, которые уродовали ее лицо.

Евгении, как и другим женщинам, хирурга нашла Алана Мамаева. Взяться за случай пациентки «Доктора Франкенштейна» решился пластический хирург из Москвы Андрей Ищенко. Девушке провели сложную операцию по реконструкции век, во время которой присутствовала жена футболиста «Краснодара» Алана Мамаева. Длилось хирургическое вмешательство более 4 часов.

- В течение 4 месяцев до операции с помощью специальных инъекций мне растягивали кожу на лице. Это требовалось для того, чтобы впоследствии хирург мог добавить лоскуты туда, где требовалась кожа, - рассказывает «Комсомолке» Евгения Лановая. - О результатах можно будет говорить только после полного восстановления. Эстетически мое лицо должно выглядеть гораздо лучше. Рубцы, которые были около век, иссечены, разрез глаз, который мне испортила Алена, должен исправиться. Но самое главное, я надеюсь, что смогу, как и раньше, полностью закрывать глаза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724155" frameborder="0"></iframe> Евгения Лановая сразу после операции в московской клинике.

Операцию Евгении провели на безвозмездной основе. Все сопутствующие расходы взяла на себя Алана Мамаева, у которой сейчас проживает краснодарка.

Алана Мамаева находилась рядом с Евгенией на протяжении всей операции. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

А тем временем расследование громкого уголовного дела, которое возбудили после заявлений пострадавших пациенток, продолжается. Напомним, фигурантами его стали довольно известный в городе пластический хирург Алена Верди и генеральный директор частной клиники «Эстетик мед», где она работала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717809" frameborder="0"></iframe> «Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

Свою вину Алена отрицает, утверждая, что пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. По ее словам, директор и главный врач центра незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

- Никакой судебной экспертизы о причинении тяжкого вреда еще не проводилось. Ее недавно назначили. Следователь сделал собственные выводы о том, что я причинила кому-то какой-то вред, - говорила ранее «Комсомольской правде» - Кубань» Алена Верди. - Если судебно-медицинская экспертиза покажет, что я действительно причинила какой-то вред, то я признаю вину.

Алена Верди сейчас находится под арестом, однако защита уже обжалует решение суда.

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