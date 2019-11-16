Гроб завален цветами: на Кубани простились со зверски убитой аспиранткой Анастасией Ещенко

- Ужасная смерть… Пусть сгниет в тюрьме убийца нашей Настеньки, - перешептываются школьные педагоги 24-летней студентки.

Ее смерть стала большой трагедией для семьи. Этой хрупкой девушке со стальным характером пророчили большое будущее. Знакомые и друзья были уверены – в Санкт-Петербурге у нее сложится отличная карьера, в станицу Анастасия точно никогда не вернется…

О трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, стало известно 9 ноября. Олег Соколов застрелил из обреза девушку, а после расчленил обычной ручной пилой. Чтобы скрыть следы преступления, он попытался утопить останки аспирантки в реке. Доцента взяли с поличным. Что заставило его стать столь жестоким убийцей, только предстоит выяснить следствию.

Проводить девушку в последний путь и поддержать ее родителей пришли друзья, знакомые, родственники и неравнодушные люди. Фото: Максим ОСОКИН.

Пока правоохранители ждут результатов экспертиз и допрашивают Олега Соколова, в родной станице Старовеличковской прощаются с Настей.

Казалось, скорбит вся станица. Фото: Максим ОСОКИН.

Проводить девушку в последний путь и поддержать ее родителей пришли друзья, знакомые, родственники и просто неравнодушные люди. Казалось, скорбит вся станица.

Закрытый гроб. Улыбающаяся Настя на фото. Ей бы принимать охапки цветов в подарок на очередной день рождения. Но преступник распорядился ее жизнью иначе. Перед церемонией прощания в местном Свято-Троицком храме прошел обряд отпевания. Кажется, у каждого входящего в зал замирало сердце. Видеть, как мать прощается с дочерью, которая только начинала жить – что может быть ужаснее?

В станице Старовеличковской прощаются с убитой Анастасией Ещенко.

Когда священник закончил читать молитву, в церкви был слышен лишь звон кадила и плач матери с бабушкой. Мужчины держатся, но сил их на исходе… Знакомые и друзья семьи, молча кладут руку им на плечи. Мол, знайте, мы с вами, всегда можете на нас положиться.

Одноклассники и учителя, соседи и знакомые на мгновенье замирают у фотографии Насти. Каждый вспоминает момент их последней встречи. После отпевания траурный кортеж отправился на кладбище.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким Анастасии Ещенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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