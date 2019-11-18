2019-11-18T15:32:58+03:00
Общество

Судью в Анапе разжаловали за нелепое решение продать природный заповедник местному бизнесмену

В этих фисташковых лесах располагался ресторан председателя суда
Евгения ОСТРАЯ
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Наталья Холодова проработала судьей 4 года. Фото-коллаж: utrishgpz.ruНаталья Холодова проработала судьей 4 года. Фото-коллаж: utrishgpz.ru
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По решению дисциплинарной коллегии Верховного суда 39-летнюю Наталью Холодову окончательно разжаловали.

- Выводы квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 26 апреля 2019 года о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Анапского районного суда Краснодарского края Холодовой Н.В. и наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи оставлены без изменения, - гласит итоговый документ.

Одним из весомых аргументов для того, чтобы возбудить против Холодовой дисциплинарное производство стало ее решение продать лакомые земли курортной Анапы в собственность некой фирме ООО "Дружба". Заповедные места в Большом Утрише, по решению судьи, теперь не принадлежали городу.

Борьба за особо охраняемые территории природного заказника шла несколько лет. В 2010 году дело уже даже доходило до Верховного суда. Тогда высшая инстанция отменила одно из решений, сославшись на то, что земли находятся в федеральном ведении и под особой охраной.

Фото: utrishgpz.ru

Фото: utrishgpz.ru

Однако спустя восемь лет судья Наталья Холодова проигнорировала разъяснение Верховного суда и отдала вожделенный заказник в частные руки.

- Судьей Анапского районного суда Холодовой Н.В. грубо проигнорированы указания вышестоящих судебных инстанций и 5 сентября 2018 года вновь удовлетворены исковые требования ООО «Дружба», признаны незаконными отказы администрации муниципального образования город-курорт Анапа в предоставлении земельных участков в собственность за плату, - поясняют в Верховном суде.

Позже выяснилось, что на территории природного заповедника находился ресторан Владимира Стародубцева, бывшего председателя Анапского суда. И именно он в 2010 году принял скандальное решение продать земли в Утрише в частные руки. Наталья Холодова была, если не подчиненной его (формально, по закону о судьях в РФ служители Фемиды независимы), то как минимум поднадзорна. А учитывая то, что бывший председатель, а ныне фигурант уголовного дела, имел в городе огромный авторитет, Холодова, видимо, не рискнула ослушаться вновь предприняла попытку продажи заповедных участков.

Однако квалификационная коллегия обосновывает свое решение убрать Холодову с поста судьи вслед за Стародубцевым не только этой фатальной ошибкой. Она отметилась еще одним нелепым решением, наложив обеспечительные меры на имущество ООО «Цементная транспортная компания» после того, как это предприятие уже вело процедуру банкротства по решению Арбитражного краевого суда. То есть явно превышала свои полномочия.

Уникальное место на Черном море находится под охраной государства. Фото:utrishgpz.ru

Уникальное место на Черном море находится под охраной государства. Фото:utrishgpz.ru

Помимо грубых нарушений за Холодовой числились и мелкие "грешки" - не выдавала решений и не вела аудио-протоколы судебных заседаний.

Лишение статуса судьи тем не менее стало для нее полной неожиданностью.

Между тем, Наталья Холодова проработала в этой должности 4 года. Теперь большая часть решений судьи будет пересмотрена. На существенные ошибки правосудия уже указано в итоговом документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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