Мать убитой в Петербурге аспирантки по-прежнему лежит в больнице

Галина и Олег Ещенко очень тяжело переживает смерть 24-летней Насти. Родные выходят из дома только для того, чтобы сходить на могилу дочери, общения с людьми стараются избегать. В станице Старовеличковской убитую горем семью стараются не беспокоить лишним расспросами. Все понимают - им нужно время.

Проститься с девушкой пришли несколько сотен человек.Фото: Тимур СЕМЕНОВ

Напомним, 16 ноября в Калининском районе прошли похороны зверски убитой доцентом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. В местном храме прошло отпевание, а затем траурный кортеж отправился на местный погост, где похоронены бабушки и дедушки Насти.

Проститься с девушкой пришли около трех сотен людей. Хоронили девушку в закрытом гробу. Мама и бабушка ревели навзрыд, обнимая деревянный ящик, плотно заколоченный гвоздями.

В какой-то момент Галине Ещенко стало плохо — женщина побледнела и поникла. Дежурившие рядом с кладбищем медики увезли убитую горем мать в больницу, где ее положили в реанимацию. Она до сих пор — под присмотром врачей — на всякий случай.

- Нам сказали, что опасений нет. Да, был приступ, плохо ей стало, но вроде бы без осложнений, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» представитель квартального комитета станицы Евгений Тарасенко. - Семью после похорон не видел. Сегодня рабочий день, но в школе отца Насти (он учитель физкультуры)не было - ему дали время прийти в себя. Бабушка с дедушкой тоже сейчас пытаются оправиться от горя.

Маму Насти увозит скорая.

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