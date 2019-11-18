2019-11-18T16:26:47+03:00
Общество

Мать убитой в Петербурге аспирантки по-прежнему лежит в больнице

А ее отцу дали вынужденный отпуск на работе [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Женщине стало плохо на похоронах у дочери.Женщине стало плохо на похоронах у дочери.Фото: Тимур СЕМЕНОВ
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Галина и Олег Ещенко очень тяжело переживает смерть 24-летней Насти. Родные выходят из дома только для того, чтобы сходить на могилу дочери, общения с людьми стараются избегать. В станице Старовеличковской убитую горем семью стараются не беспокоить лишним расспросами. Все понимают - им нужно время.

Проститься с девушкой пришли несколько сотен человек. Фото: Тимур СЕМЕНОВ

Проститься с девушкой пришли несколько сотен человек.Фото: Тимур СЕМЕНОВ

Напомним, 16 ноября в Калининском районе прошли похороны зверски убитой доцентом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. В местном храме прошло отпевание, а затем траурный кортеж отправился на местный погост, где похоронены бабушки и дедушки Насти.

Проститься с девушкой пришли около трех сотен людей. Хоронили девушку в закрытом гробу. Мама и бабушка ревели навзрыд, обнимая деревянный ящик, плотно заколоченный гвоздями.

В какой-то момент Галине Ещенко стало плохо — женщина побледнела и поникла. Дежурившие рядом с кладбищем медики увезли убитую горем мать в больницу, где ее положили в реанимацию. Она до сих пор — под присмотром врачей — на всякий случай.

- Нам сказали, что опасений нет. Да, был приступ, плохо ей стало, но вроде бы без осложнений, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» представитель квартального комитета станицы Евгений Тарасенко. - Семью после похорон не видел. Сегодня рабочий день, но в школе отца Насти (он учитель физкультуры)не было - ему дали время прийти в себя. Бабушка с дедушкой тоже сейчас пытаются оправиться от горя.

Маму Насти увозит скорая.

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На кладбище, что находится на окраине станицы Старовеличковской, собрались не меньше трех сотен людей (читайте далее)

Олег Соколов был ее первой любовью: в станице, где жила убитая преподавателем студентка, у нее не было женихов

В станице Старовеличковской, что в Калининском районе Краснодарского края все только и говорят об этом убийстве. Семью 24-летней Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Олег Соколов, тут знает каждый. Мама – полковник МВД, отец – учитель физкультуры в местной школе, дедушка – футбольный тренер, бабушка всю жизнь проработала в школьной библиотеке. А младший брат – защитник футбольного клуба «Краснодар». Когда игрок приезжает в родную станицу, мальчишки прибегают к нему за автографами (читайте далее)

КСТАТИ

«Доцент-расчленитель» Олег Соколов хочет выплатить родителям убитой аспирантки компенсацию

Олег Соколов пытается заниматься научной деятельностью, хочет покаяния и готов выплатить семье Анастасии Ещенко, которую застрелил в ночь с 7 на 8 ноября из обреза винтовки, денежную компенсацию. О состоянии и планах опального историка журналистам сегодня, 14 ноября, рассказал его адвокат Александр Почуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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