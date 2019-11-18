Новый год 2020 в Новороссийске: когда установят городскую елку

Несмотря на то, что за окном стоит нетипичная для середины ноября теплая погода, а снег пока даже не обещают, в Новороссийске уже установили новогоднюю елку. Более того, город-герой решил раньше всех дать стать праздничному настроению. «КП» - Кубань» узнала, когда засияет главная елка на Новый год 2020 в Новороссийске.

Новую 20-метровую зеленую красавицу город-герой приобрел в прошлом году. Тогда многие жители Новороссийска посетовали - мол, ночью елка красиво сверкает, а днем праздника не чувствуется. А все потому, что в прошлый раз вместо игрушек на елке была лишь специальная гирлянда с видеоэффектами. 10 тысяч лампочек одновременно искрились и показывали настоящее световое шоу с музыкальным сопровождением.

Новую 20-метровую елку город приобрел в прошлом году. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

В этот раз украшение елки точно порадует всех жителей города. Увидеть праздничное дерево во всей красе можно 18 ноября, когда будет дан старт новогодним праздникам. К слову, этот день выбран неслучайно - именно 18-го числа Дед Мороз празднует свой день рождения.

- В городе уже установлены световые конструкции. Это кареты с лошадьми, олени, санки. А теперь пора зажечь елку, - сказали «КП» - Кубань» в администрации Новороссийска.

Ночью зеленая красавица будет искриться. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Праздник начнется ровно в 17:00 на главной площади города на улице Советов, 18. Горожан ждут костюмированное шествие героев любимых сказок, флешмоб и интерактивная программа для детей. Сразу после того, как главная зеленая красавица засияет, на сцене начнется выступление лучших местных коллективов.

Завершится праздник красочным фейерверком. Огненное шоу в небе, разумеется, порадует жителей Новороссийска не только 18 ноября, но и в Новый год.