Синоптики: 40-летний рекорд по засухе в Краснодарском крае, надеемся, не побьем

Такой осени жители Кубани давненько не припомнят - регион почти месяц без дождей. Земля на полях края покрыта сетью крупных трещин, а в Новороссийске так вообще воду в дома стали давать по графику.

Причиной такой засушливой осени стал блокирующий антициклон, который не дает прорваться в край дождям.

- Нынешняя осень, действительно, на дожди не богата. Засухи на Кубани случаются с завидной регулярностью - в среднем раз в пять лет, - сказал «КП» - Кубань» руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Краснодарского края Юрий Ткаченко. - Самая известная - весенняя засуха 1979 года, продолжительность которой - 60 дней, а в северо-восточных районах - до 85 дней. Она была катастрофической. Только вдумайтесь: мало того, что она была в мае-июне, когда температура была 30-35 градусов, так еще и влажность воздуха опустилась ниже 30%. Все буквально выгорало. Хотя это период созревания сельскохозяйственных культур.

В последний раз на Кубани засуха отметилась в 2001-м - ее продолжительность была тоже 60 дней. Что ужасно, она сопровождалась интенсивными суховеями.

- Самая продолжительная засуха была в 1982 году. Она началась в сентябре и закончилась в начале декабря - длительность (!) 130 дней. Так что в этом году, не думаю, что мы побьем рекорд, - добавляет Юрий Ткаченко.

При этом в Краснодарском крае сохраняется угроза возгораний - быть осторожными с огнем нужно быть всему юго-востоку Кубани.

По прогнозам синоптиков, проливные дожди в регионе ожидаются в конце ноября. В это же время в край придет и похолодание - ночью отметки опустятся до -10 градусов мороза, а днем термометры не покажут выше 3 градусов тепла.

КАК ДЕЛА У САДОВОДОВ

- Сейчас запас влаги в верхнем слое почвы находится на границе — все аграрии ждут дождя. А у многолетних растений более глубокая корневая система — они могут всасывать воду на глубине до двух метров. Потому для плодовых деревьев влаги еще достаточно, - обрисовал «Комсомолке» ситуацию начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства Краснодарского края Евгений Крицкий. - Процессы формирования частей цветка идут в плановом режиме, поэтому на сегодняшний день для плодовых растений никаких опасений нет. Даже если засуха продлится.