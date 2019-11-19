На Кубани пропала девятилетняя девочка в казачьей форме

В Новокубанском районе пропала девятилетняя девочка. Лиза Набойченко из хутора Родниковского ушла гулять на улице вечером 18 ноября и до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели в понедельник около 17 часов. Известно, что девочка жила с мамой.

Лиза Набойченко пропала 18 ноября

- Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 9-летней Елизаветы Набойченко, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Поиски Лизы продолжаются, если вам что-то известно о ее местонахождении, сообщите по номерам 8(86195) 3-25-69, 4-11-57 или 02.

Поиск Лизы Набойченко

У Лизы Набойченко с собой был черно-синий рюкзак с изображением цветов. На вид ей 9-10 лет, рост 120-130 сантиметров.

В момент исчезновения была одета в казачью форму черного цвета с красными вставками, черные ботинки.