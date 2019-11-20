На Кубани нашли девятилетнюю девочку
Лиза Набойченко из хутора Родниковского ушла гулять вечером 18 ноября. Последний раз ее видели в понедельник около 17 часов. К поискам тут же подключились правоохранительные органы и волонтеры. В СК по Краснодарскому краю начали доследственную проверку.
Вечером 19 ноября Лизу нашли живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Аллерт» Краснодарский край.
Выяснилось, что она провалилась в общественный туалет и не могла самостоятельно выбраться. Сейчас ребенок находится в больнице с переохлаждением.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, кубанские полицейские помогли пенсионеру, получившему травму. Своевременные действия правоохранителей спасли пострадавшему жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU