На Кубани нашли девятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-20T07:23:23+03:00

Сейчас она госпитализирована с переохлаждением

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Лиза Набойченко из хутора Родниковского ушла гулять вечером 18 ноября. Последний раз ее видели в понедельник около 17 часов. К поискам тут же подключились правоохранительные органы и волонтеры. В СК по Краснодарскому краю начали доследственную проверку.

Вечером 19 ноября Лизу нашли живой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Аллерт» Краснодарский край.

Выяснилось, что она провалилась в общественный туалет и не могла самостоятельно выбраться. Сейчас ребенок находится в больнице с переохлаждением.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, кубанские полицейские помогли пенсионеру, получившему травму. Своевременные действия правоохранителей спасли пострадавшему жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU