Врубили сирену: на Новороссийск обрушился сильный ураган

В МЧС Краснодарского края объявили экстренное предупреждение по урагану в Новороссийске.

- В ближайшие 3-6 часов, а также ночью и утром 22 ноября, в Новороссийске ожидается северо-восточный ураганный ветер с порывами 35-38 метров в секунду, высота волн – до трех метров, - сообщили в региональном МЧС. – Такой ветер – это опасное явление. Поэтому просим горожан не выходить из дома.

Ветер может повалить деревья, рекламные конструкции. В новороссийских пабликах люди уже начали обсуждать непогоду. Кто-то даже сообщил, что у соседей рухнул забор.

В начале седьмого вечера, 21 ноября, в Новороссийске даже заработала сирена.

- Жителям Новороссийска не стоит без необходимости покидать здания и помещения, проходить вблизи вывесок, рекламных щитов, деревьев и линий электропередач, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Новороссийск, орет сирена.

Звучание сирены - это сигнал об опасности. Как только она начинает работать, необходимо:

Включить телевизор на любой из 10-ти каналов: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия «Культура», Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ; Включить радио на первую программу «Радио России и прослушать специальное сообщение.

А еще необходимо сохранять спокойствие, не допускать паники, оставаться на рабочих местах или дома.