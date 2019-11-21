СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-21T10:31:56+03:00

Жителей Новороссийска попросили без необходимости не выходить из зданий

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Мэрия Новороссийска предупредила горожан о том, что 21 ноября ожидается ухудшение погоды. В городе-герое усилится северо-восточный ветер до 18-23 метров в секунду, с порывами до 25-30 метров в секунду.

- Жителям Новороссийска не стоит без необходимости покидать здания и помещения, проходить вблизи вывесок, рекламных щитов, деревьев и линий электропередач, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Также в мэрии попросили отказаться от передвижения на личном транспорте.

Напомним, 21 ноября в ближайшие 3-6 часов и до конца суток, а также 22 ноября в Краснодарском крае и кубанской столице ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Они могут усилиться до 20-25 метров в секунду.

Также 21 ноября по восточной половине Азовского моря от Таганрога до Приморско-Ахтарска ожидается ветровой сгон воды. В районе Ейска, Должанской, Приморско-Ахтарска он будет подходить к неблагоприятным отметкам.

ИСТОЧНИК KP.RU