2019-11-21T08:58:49+03:00
Происшествия

На Кубани ожидается усиление ветра

Порывы будут достигать 20-25 метров в секунду
Александра ПОДУШКО
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На Кубани ожидается усиление ветраНа Кубани ожидается усиление ветраФото: Евгения ГУСЕВА
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21 ноября в ближайшие 3-6 часов и до конца суток, а также 22 ноября в Краснодарском крае и кубанской столице ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Они могут усилиться до 20-25 метров в секунду.

- На Черноморском побережье скорость ветра юго-западного направления может достигать 18-23 метров в секунду. Ночью порывы достигнут 25-30 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителям Кубани лучше обходить крупные рекламные конструкции и другие неустойчивые сооружения, не парковаться возле деревьев.

Также 21 ноября по восточной половине Азовского моря от Таганрога до Приморско-Ахтарска ожидается ветровой сгон воды. В районе Ейска, Должанской, Приморско-Ахтарска он будет подходить к неблагоприятным отметкам.

Напомним, на Кубани прогнозируют мокрый снег. 21 ноября край может накрыть ледяной дождь, переходящий в снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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