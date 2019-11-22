В Краснодаре кинотеатр "Аврора" исключили из территории Александровского бульвара

В Александровский бульвар на улице Красной в Краснодаре больше не входит "Аврора". Участок под каскадным фонтаном и площадь перед кинотеатром исключают из территории бульвара. Это сделано для того, чтобы бизнесмен Сергей Галицкий начал приводить в порядок кинотеатр и участок перед ним.

Так сейчас внутри выглядит знаменитый городской кинотеатр. Фото: администрация Краснодара

- Исключаются некоторые части земельного участка, которые не отвечают целям создания особо охраняемой природной территории и не содержат объектов, нуждающихся в особой охране, - пояснили в администрации Краснодара. - Исключен участок непосредственно перед кинотеатром «Аврора». Это было необходимо для реализации концессионного соглашения по восстановлению кинотеатра. Все актуальные границы всех участков уже внесены, все данные можно проверить на публичной кадастровой карте.

Так сейчас внутри выглядит знаменитый городской кинотеатр. Фото: администрация Краснодара

Кстати, часть Александровского бульвара относится к особо охраняемой природной территории (ООПТ), но те участки, которые исключили, к ним не относятся.

- Участки, предлагаемые к исключению, не отвечают целям создания ООПТ и не содержат объектов, нуждающихся в особой охране, - пояснили в Гордуме Краснодара.

Так сейчас внутри выглядит знаменитый городской кинотеатр. Фото: администрация Краснодара

Напомним, за ремонт самого знаменитого краснодарского кинотеатра "Аврора" взялся бизнесмен Сергей Галицкий. В мае он подписал концессионное соглашение с администрацией крайцентра. До этого "Аврора" стояла и разрушалась. Кинотеатр закрыли на реконструкцию еще в январе 2015-го года. Деньги на это должны были выделить по программе «Краснодару – столичный облик». Но программа внезапно прекратила свое существование и работы прекратились. Потом стало известно, что и подрядчик оказался недобросовестным и едва не лишил Краснодар одной из достопримечательностей. К этому моменту «Аврора» осталась с разбитым фасадом, поврежденными несущими конструкциями, лишилась окон, и выглядела плачевно.

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