«Аврора» в ожидании: 10 эпичных фотографий кинотеатра перед реконструкцией

Знаменитую «Аврору» в самом сердце города закрыли на реконструкцию еще в январе 2015 года.

Касса кинотеатра. Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

На первом этаже кинотеатра собирались воссоздать первоначальный интерьер кинотеатра со стеклянными перегородками, на втором - реконструировать два зрительных зала, обновить кресла и изношенные инженерные сети внутри здания.

Кафе, расположенное в здании «Авроры». Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

Планировали заменить и фасадный витраж на стеклопакеты, покрасить здание, установить декоративную подсветку по периметру и на козырьке.

Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

Но с тех пор много воды утекло… Работы, которые собирались завершить к концу 2015-го, так и не начинались, а от «символа технологического прорыва» остался лишь остов.

Главный зал. Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

Подрядчик снес несущие перегородки, порвал новый 3D-экран и разрушил то, что и так на ладан дышало.

Зрительный зал. Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

И вот в 2019-м, спустя четыре года после объявления реконструкции, «Аврору» готовят к всплытию. Спасти кинотеатр вызвался известный бизнесмен Сергей Галицкий. Но оказалось, что все не так просто.

Кафе кинотеатра. Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

Вопрос с предыдущим подрядчиком не был решен, необходимы были изменения в генплане города и подготовка концессионного соглашения. Все это растянулось на долгие месяцы.

Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

И вот «Аврору», фонтан и прилегающую территорию со стороны Офицерской официально передали инвестору. На проектирование отведено полтора года, окончание всех работ намечено на 2024 год.

Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

Кстати, за пальмы, которые находятся внутри здания, жители города переживают ни меньше. К счастью, они в свое время позаботился предприниматель, который не афиширует свое имя. Краснодарец по своей инициативе организовал сбор средств, закупил необходимый материал для защиты деревьев, сам смонтировал конструкцию. А чтобы зимой финиковым пальмам было не холодно, он поставил лампу. Многие краснодарцы могут ее увидеть, если будут прогуливаться в районе «Авроры» ночью.

Знаменитые пальмы все еще в кинотеатре. Фото: facebook.com/vladimir.verbitskiy

СПРАВКА «КП»

«Аврора» - широкоформатный кинотеатр в Краснодаре, открытый в 1970 году. Само здание сдали в эксплуатацию 13 мая 1967 года. Долгое время кинотеатр был одним из самых современных на юге России, а его архитектурное решение - уникальным для своего времени.

14 лет спустя решением Краснодарского крайисполкома кинотеатр «Аврора» признали памятником архитектуры.

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