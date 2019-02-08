Краснодарский предприниматель больше четырех лет спасал от холода пальмы в «Авроре»

Не так давно жители Краснодара, увидев, поникшие пальмы под крышей некогда работающего кинотеатра «Аврора», забили тревогу.

- Возьмите их на передержку до окончания ремонта. Ну жалко же! - призывали неравнодушные.

Позже стало известно, что деревья утеплили, законсервировали на зиму. Но мало, кто знал, что помогать добровольно спасать от гибели пальмы, оказавшиеся в опасности из-за реконструкции здания, начал 36-летний краснодарский предприниматель. Свое имя он не афиширует - говорит, что делает доброе дело не ради славы.

Фото: instagram.com/galitskiyteam

Началось все в 2015 году, когда «Аврору» начали ремонтировать. Работы по демонтажу конструкций шли активно, рабочие каждый день стучали. Вот только защищать две финиковые пальмы, находящиеся внутри помещения, никто и не думал. Положились на русское авось.

А они-то много повидали на своем веку. 15 метровому дереву - ни меньше 70 лет, его соседу - лет 50.

- На фотографиях, которые сделаны с открытия «Авроры», можно заметить, что на местах нынешних деревьев расположены две елки. Но рядом стоят пальмы в катках, - рассказывает «КП» - Кубань» предприниматель. - Говорят, что хвоя тогда пропала, потому на их место и высадили пальмы. Забрать на передержку их физически сложно - только представьте, какие они тяжелые, да к тому же еще и в земле находятся. Но потерять такие деревья - очень жаль.

Потому краснодарец по своей инициативе организовал сбор средств, закупил необходимый материал для защиты деревьев, сам смонтировал конструкцию. А чтобы зимой финиковым пальмам было не холодно, он поставил лампу. Многие краснодарцы могут ее увидеть, если будут прогуливаться в районе «Авроры» ночью.

Лампа согреет пальмы даже в сильный мороз. Фото: instagram.com/galitskiyteam

- Включается она благодаря автоматике, потому нет необходимости приходить и включать ее самостоятельно, - продолжает краснодарец. - Лампа греет хорошо. В этом году зима мягкая выдалась, наверное, пальмы могли спокойно и без защиты прожить. Но пару лет назад столбики термометров опустились до отметки минус 29 градусов. И тогда пальмам повезло, что они были укрыты. Иначе их бы уже не было.

Стоит такая самодельная печка для пальм недорого - не больше 80 тысяч рублей. Однако предприниматель за финансовый вопрос не переживает, главное, что неотъемлемую часть «Авроры» удалось сохранить.

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Знаменитую «Аврору» в самом сердце города закрыли на реконструкцию еще в январе 2015 года. У кинотеатра намечался масштабный ремонт в рамках краевой подпрограммы «Краснодару - столичный облик». Средства на это дело собирались выделять из краевого бюджета на условиях софинансирования из городской казны (читайте далее)