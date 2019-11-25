2019-11-25T13:25:45+03:00
Происшествия

«Припугнуть хотел изменщицу, но перестарался»: военный, забивший молотком жену и ее сына, получил 21 год строгача

Устроившего бойню младшего сержанта признали вменяемым [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Александра Буслаева жила с ребенком в квартире гражданского мужа.Александра Буслаева жила с ребенком в квартире гражданского мужа.
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Это страшная трагедия надолго врезалась в память жителей одной из многоэтажек в Молодежном районе Краснодара. Мужчину зверски забил гражданскую жену и ее 6-летнего сына. Чудом осталась жива мать убийцы, которая успела сбежать.

Как позже выяснилось, палачом оказался 29-летний наводчик-оператор Виктор Бондаренко. В начале января 2019 года он вернулся из длительной командировки домой. Незадолго до убийства он собрался с сослуживцами — в компании распили несколько бутылок водки. В какой-то момент во время разговора с товарищем, Виктор, изрядно пьяный, стал подозревать свою сожительницу Александру в измене с другом.

Чтобы припугнуть женщину, он приобрел в строймагазине молоток и заявился домой.

- Он не набрасывался на нее с порога. Дождался вечера и устроил скандал. Начал звонить друзьям, матери и уверял, что все его предали, - говорят следователи.

Виктор заподозрил свою сожительницу в измене.

Виктор заподозрил свою сожительницу в измене.

В какой-то момент младший сержант не сдержался, схватив молоток, стал со всей дури дубасить гражданскую жену по голове. Когда к нему подбежал сын женщины Данил и попытался защитить маму, он отбросил мальчика в сторону. А затем убил и его. Не оставил в живых даже собаку.

Встревоженная звонком сына, мать примчалась в квартиру. Увидев лужи крови на полу, она закричала. В этот момент Виктор ударил несколько раз ее по голове молотком. Женщина упала. Когда сын ушел в другую комнату, она, собравшись силами, доползла до двери и сбежала от убийцы.

Сам же Виктор попытался свести счеты с жизнью, но прежде оставил на теле сожительницы записку: «Она врала и обманывала людей — призналась и получила по заслугам».

Сразу после случившегося соседи стали приносить в подъезд детские игрушки, цветы, свечи…

Сразу после случившегося соседи стали приносить в подъезд детские игрушки, цветы, свечи…

Уже в суде мужчина сказал, что покончить жизнь с самоубийством пытался несколько раз, но все попытки были неудачными. Тогда он выбросился с восьмого этажа, но все же выжил. С несколькими переломами его госпитализировали в больницу. Когда к нему пришли люди в форме, он отпираться не стал, написал явку с повинной и сознался в двойном убийстве.

- В рамках расследования уголовного дела Бондаренко проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой мужчина признан вменяемым, - рассказывает «КП» - Кубань» следователь по особо важным делам Военного следственного управления СК РФ Диана Еловская. - Приговором Южного окружного военного суда ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы. Отбывать свой срока он будет в колонии строгого режима.

Виктор Бондаренко во время проверки показаний на месте обвиняемого. Фото: из материалов уголовного дела.

Виктор Бондаренко во время проверки показаний на месте обвиняемого. Фото: из материалов уголовного дела.

Кроме того, суд удовлетворил иск на сумму 2 миллиона рублей — эти деньги он обязан выплатить родным погибшей.

До переезда к новому возлюбленному Александра жила со своим отцом и родным братом Григорием. В апреле прошлого года папа умер. Девушка тяжело переживала утрату.

- Мне с первого дня этот парень не нравился, - рассказывал родной брат Григорий. – У него в глазах я видел только ненависть и надменность, что вот все дураки, а я умный. Он такой тихий, но в то же время нетерпеливый. Он на нее постоянно давил. Хотя моя сестра – не робкого десятка, постоять за себя умеет. Умела…

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Двойное убийство в Краснодаре: мужчина забил молотком жену и ее 6-летнего сына

Спокойствие жителей одной из многоэтажек в Молодежном районе города нарушила бойня, которую устроил у себя в квартире 28-летний Виктор Бондаренко. Вечером 11 января дома были его мать, гражданская жена Александра Буслаева и ее 6-летний сын Данил – вместе они жили с июня. Обычный вечер, все как обычно. Но все же что-то что пошло не так (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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