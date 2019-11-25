«Сумма в 17 млн рублей взята с потолка»: Краснодарский доктор, лечащий американку с «маской Бэтмена», не просил таких денег за операцию россиянки

В краснодарской клинике, где уже успешно лечат американку Луну Феннер, готовы взяться за избавление маленькой жительницы Кургана от огромного меланоцитарного невуса. Здесь назвали провокацией сумму в 17 миллионов рублей, якобы затребованную доктором Павлом Поповым, после консультации с родителями полугодовалой Виктории Хвостанцевой.

- Во-первых, никогда ни одна уважающая себя клиника не будет предоставлять денежные расчеты до того, как обследует больного, - прокомментировал «КП» - Кубань» коммерческий директор лечебницы Андрей Алексуткин. - Да, Хвостанцевы к нам обратились и запросили примерную стоимость лечения, как было с Луной. Очень приблизительно мы им сказали, что операций потребуется не менее шести в год, учитывая всю сложность случая. В год по 1,5 миллиона рублей (примерно, 3-4 года). Как вы понимаете, это даже при самой фантастической арифметике — не 17 миллионов.

У девочки 80 процентов тела - гигантский невусФото: Личный архив

В клинике подозревают, что сумму сбора крохи из Кургана, о которой рассказали в "КП" - Челябинск", могли завысить в одном из благотворительных фондов.

- Не секрет, что так часто происходит, когда наши соотечественники обращаются за помощью к зарубежным докторам. Часто реальная сумма лечения значительно ниже, чем та, с которой выступают благотворители. Оценку этому должны давать другие структуры, думаем, - продолжает Андрей Алексуткин.

Более того, он уверен, что и лечение Виктории Хвостанцевой в Израиле за 33 миллиона рублей — бизнес посредников.

- Вряд ли медики там тоже готовы дать заключения не имея возможности видеть пациентку. Насколько мне известно, в Санкт-Петербург девочку везут как раз на обследование. Но это не значит, что окончательное решение коллегами из Питера тоже уже принято.

Между тем, в Краснодаре Вику по-прежнему ждут.

- Мы готовы взяться за этот случай, - заявили в клинике. - И уверены в результатах своей работы.

К слову, за плечами краснодарского врача Павла Попова, взявшегося избавить знаменитую на весь мир маленькую пациентку от уродливого невуса, 20-летний опыт подобных операций.

- Я был поистине удивлен, когда в одночасье проснулся таким популярным, - улыбается доктор Попов. - Случай с Луной далеко не самый сложный в моей карьере. Мы занимаемся лечением раковых новообразований на всех слизистых оболочках. Правда, делаем это российским пациентам. А тут, видимо, роль сыграло то, что Луна - американка.

Луне Феннер сделали уже несколько операций. Результат удовлетворяет всех. Фото: Кэрол Феннер

К краснодарскому врачу и его методу, уже названному в Америке уникальным, действительно, приковано сейчас внимание и коллег, и журналистов по всему миру.

Напомним, аналогичный случай зафиксировали врачи из Кургана. Виктория Хвостанцева родилась в конце мая. И почти 80 процентов ее тельца было покрыто гигантским родимым пятном.

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Огромный невус расположен на спинке, животике, частично на голове. А на личике, по рукам и по ножкам ребенка рассыпаны крупные пятнышки-родинки.

Доктор Попов практикует свою методику уже 20 лет. Фото: Светлана Алексуткина

Удалить невус в Кургане никто не может. Врачи сказали родителям искать платных врачей. В Израиле с семьи Хвостанцевых за лечение попросили 33 млн рублей, а в Краснодаре, где сейчас лечится американская девочка «с маской Бэтмена» — 17 млн. рублей. Для семьи, где работает один папа, такие траты неподъемные. Семья нашла более бюджетный вариант: уже 4 декабря малышку ждут на обследование в одной из клиник Санкт-Петербурга.

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