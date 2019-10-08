Краснодарский хирург сделал первую операцию маленькой американке с родимым пятном в виде маски супергероя

В краснодарской клинике лазерной хирургии провели первую операцию по удалению меланоцитарного невуса маленькой пациентке из США Луне Феннер. Огромное родимое пятно заняло почти всю площадь ее крошечного личика, и начать удалять его было решено со лба.

- Все прошло хорошо, под местным наркозом, - рассказал "КП" - Кубань" доктор Павел Попов. - Сейчас Луне делают перевязки. Она капризничает, как все дети.

Сеансов фотодинамической терапии у Луны запланировано еще как минимум пять, а лечение, по словам врача, продлится не больше 1,5 лет.

Фото: Светлана Алексуткина

- Ребенок с мамой, конечно, не останется в Краснодаре так надолго, - говорит Попов. - Она будет прилетать к нам в течение этого времени.

Надо сказать, за плечами краснодарского врача Павла Попова, взявшегося избавить знаменитую на весь мир маленькую пациентку от уродливого невуса, 20-летний опыт подобных операций.

- Я был поистине удивлен, когда в одночасье проснулся таким популярным, - улыбается доктор Попов. - Случай с Луной далеко не самый сложный в моей карьере. Мы занимаемся лечением раковых новообразований на всех слизистых оболочках. Правда, делаем это российским пациентам. А тут, видимо, роль сыграло то, что Луна - американка.

К краснодарскому врачу и его методу, уже названному в Америке уникальным, действительно, приковано сейчас внимание и коллег, и журналистов по всему миру. Однако сам он такого ажиотажа не разделяет.

Доктор Попов говорит, что случай с Луной не самый сложный. Фото: Светлана Алексуткина

- Дело в том, что фотодинамическая терапия (ФДТ) - это техника, которая не получила распространения ни в Европе, ни в Америке. Но это не значит, что о ней не было известно в этих странах, - продолжает Павел Попов в эксклюзивном интервью с корреспондентом "Комсомольской правды". - Классическая хирургия шва и скальпеля там более распространена. Но для Луны такой способ иссечения невуса поистине губителен. Ее лицо после такого лечения будет одним сплошным шрамом. Это неприемлемо.

Действительно, врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России предложил альтернативу, мама девочки Кэрол, приняла решение ехать в Краснодар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/735178" frameborder="0"></iframe> Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

- Мы показали маме аналогичный случай с русской девочкой Миланьей, - говорит Павел Попов, демонстрируя "КП" - Кубань" фото и видео ребенка. - Там более сложная история, потому что к пяти годам малышка была бы уже обречена. Ее новообразование на лице к этому времени превратилось бы в рак однозначно. Кэрол эта наша работа впечатлила.

Русская девочка Миланья могла умереть от подобного новообразования. Фото: Светлана Алексуткина

Мама Луны уже поделилась с подписчиками послеоперационными впечатлениями из Краснодара.

- Все прошло очень хорошо, слава Богу. Нет необходимости принимать обезболивающее. Доктор сказал, что если она ест нормально, смеется и не пытается коснуться повязки, это признак того, что она не чувствует боли. Мы каждый день ходили к врачу, чтобы сменить повязку и сегодня она приняла свою первую полную ванну с медсестрами, потому что я боялась намочить ее маленькую головку дома. Теперь продолжайте молиться, чтобы ее исцеление было замечательным.

Краснодарская клиника ФДТ теперь планирует запатентовать свой опыт и навыки лечения подобных диагнозов. Но это очень длительный и специфический процесс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/736541" frameborder="0"></iframe> Миланью Попов оперировал еще несколько лет назад.

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