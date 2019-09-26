Врач-онколог: Метод, которым собираются вылечить американку с «маской Бэтмена» в России, должен быть испытан и запатентован

Маленькая американка Луна Феннер вместе со своей мамой Кэрол прилетела в Краснодар. Здесь полугодовалой девочке с с гигантским врожденным меланоцитарным невусом в виде маски супергероя дали надежду на излечение. Однако пока представители клиники и доктора — лазерного хирурга Павла Попова — отказываются комментировать методику, которую американские СМИ уже назвали уникальной.

В эфире радио «Комсомольская правда» мы попросили одного из ведущих хирургов-онкологов Краснодара Алексея Дикарева рассказать нам, действительно ли существует технология избавления от родимого пятна, как у Луны, которой владеет краснодарский доктор Попов.

- С доктором Поповым лично я не знаком. Хотя пациентов его встречал в своей практике и направлял на консультации к нему. Он - лазерный хирург и воздействие на опухоли таким методом является его коньком, - пояснил «КП» - Кубань» Алексей Дикарев. - Хочу сказать, что между хирургами, владеющими лазером и теми, кто в практике использует скальпель существует некоторый скептицизм. Скажу только, как оперируется невус, согласно всем учебникам.

В аэропорту Колифорнии Луну с мамой провожали родственники и соседиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам онколога, этот вид опухоли поражает кожу на всю толщину. И убрав этот уродливый невус, врачу необходимо создать условия, чтобы новообразование не превратилось в злокачественное.

- Лазерное воздействие вообще-то является противопоказанием для подобного рода новообразований, - добавил Алексей Дикарев. - Поэтому здесь два варианта, которые насколько я понимаю, собирается применить врач. Либо лазером удалить пораженную ткань на всю толщину эпидермиса и это будет просто рубец. Либо иссечь невус и провести реконструкцию кожи девочке.

Однако врач не исключает, что в данной истории может произойти чудо.

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- В конце концов лазер был произведен в Советском Союзе в далеком 1967-ом году, - продолжает доктор. - Но тот лазер, которым собираются оперировать девочку, должен быть сертифицирован, а методика должна быть клинически опробована, доказана ее безопасность и внедрена в практику, а лучше запатентована.

Правда, пока подобные новые методики коллеге Павла Попова неизвестны.

Напомним, жизнь девчушки можно назвать героической. Пока Луна не понимает, из-за чего на нее показывают пальцем на улице. Но мама даже боится думать, что будет, когда девочка начнет сравнивать себя со сверстницами и смотреться в зеркало.

Длительный перелет девочка перенесла хорошо.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Самая ужасная ситуация случилась в церкви, - рассказывала журналистам Dailymail Кэрол в отчаянии. - Там маленькая девочка спросила свою маму, что с лицом Луны, на что та ответила «О боже, не смотри туда, это какой-то монстр! Какой ужас!».

История Луны настолько тронула краснодарского специалиста, что он решил использовать все свои знания, чтобы избавить ребенка от уродливого пятна.

- Для нас случай с девочкой — это вполне понятная картина. Поэтому мы связались с матерью Луны через соцсети и пригласили к нам, - говорят в клинике, где работает Павел Попов. - Путем долгих переговоров, предоставления информации, ответов на вопросы, ею было принято решение ехать в нашу страну.

Сама Кэрол сказала российским медикам, что это, возможно, единственный шанс для ее девочки, потому что врачи в Бостоне и Нью-Йорке согласились сделать операцию (и не одну!) за огромные деньги и более травматично.

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