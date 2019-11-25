«Погиб, защищая Донбасс»: На Кубани нашли родственников пропавшего 76 лет назад красноармейца

- Я помню, как папу провожали на фронт, с вокзала отправлялся огромный состав, - рассказывает Лидия Николаевна из Усть-Лабинска. – Весть о том, что он пропал без вести, пришла в 1943 году, с тех пор мы ничего не знали о его судьбе.

Николай Жмаев пропал без вести в 1943 году

Спустя 76 лет в сентябре 2019-го останки красноармейца Николая Жмаева поисковики обнаружили на Донбассе недалеко от Амвросиевки, где в 43-м шли ожесточенные бои. Личность погибшего бойца помог установить смертный медальон. Это довольно редкая находка, ведь к тому времени их уже заменили красноармейские книжки.

«Жмаев Николай Ермолаевич, красноармеец 1912 г.р., призванный в 1941 г. Зеленчукским РВК Карачаевской АО»: этих данных поисковикам объединения «Донбасс» хватило, чтобы найти родственников погибшего бойца.

Лидии Николаевне передали личные вещи отца

Из архивов они узнали, что красноармеец Николай Жмаев был направлен на переформирование в Ростовскую область и числился пропавшим без вести с осени 1943-го, а его родственники проживают в Усть-Лабинске.

Поисковики сразу же связались дочерью бойца Лидией Николаевной и внучкой – Аллой Витальевной. Родные, получившие известия спустя столько лет, попросили захоронить останки Николая Жмаева на Кубани, рядом с могилой сына.

Дочь ждала вестей об отце все эти годы Фото: администрации Усть-Лабинского района

- Летом 76 лет назад он встретил врага лицом к лицу и погиб на поле сражения на Украине как герой, не выпуская оружие из рук. Он лежал в направлении немецкого опорника, к которому пытался пробиться. Тело бойца было посечено множеством осколков артиллерийских снарядов, где-то рядом был взрыв, - рассказал командир Республиканского поискового объединения «Донбасс» Александр Мальцев.

Поисковики передали дочери воина реликвии – часть ложки, фляжку, обнаруженные вместе с ним.

Николая Жмаева захоронили на городском кладбище Усть-Лабинска на улице Звездной в сопровождении почетного караула и духового оркестра. В церемонии приняли участие дочь, внуки и правнуки воина, поисковики и ветераны, представители органов власти, военнослужащие и кадеты казачьего корпуса, жители города.

Николая Жмаева захоронили с почестями

- Предавая земле останки погибших, мы передаем эстафету памяти будущим поколениям. Это самое малое, что мы можем сделать в память о великом подвиге солдат, отдавших свою жизнь ради мирного неба. Это связь поколений и святая обязанность каждого гражданина своей страны. Вечная слава героям! – сказал на церемонии замглавы Усть-Лабинского района Василий Пензев.

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