2019-11-25T17:23:03+03:00
История современности

«Погиб, защищая Донбасс»: На Кубани нашли родственников пропавшего 76 лет назад красноармейца

Останки Николая Жмаева захоронили в Усть-Лабинском районе рядом с сыном
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Останки Николая Жмаева захоронили в Усть-Лабинске Фото: администрации Усть-Лабинского районаОстанки Николая Жмаева захоронили в Усть-Лабинске Фото: администрации Усть-Лабинского района
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- Я помню, как папу провожали на фронт, с вокзала отправлялся огромный состав, - рассказывает Лидия Николаевна из Усть-Лабинска. – Весть о том, что он пропал без вести, пришла в 1943 году, с тех пор мы ничего не знали о его судьбе.

Николай Жмаев пропал без вести в 1943 году

Николай Жмаев пропал без вести в 1943 году

Спустя 76 лет в сентябре 2019-го останки красноармейца Николая Жмаева поисковики обнаружили на Донбассе недалеко от Амвросиевки, где в 43-м шли ожесточенные бои. Личность погибшего бойца помог установить смертный медальон. Это довольно редкая находка, ведь к тому времени их уже заменили красноармейские книжки.

«Жмаев Николай Ермолаевич, красноармеец 1912 г.р., призванный в 1941 г. Зеленчукским РВК Карачаевской АО»: этих данных поисковикам объединения «Донбасс» хватило, чтобы найти родственников погибшего бойца.

Лидии Николаевне передали личные вещи отца

Лидии Николаевне передали личные вещи отца

Из архивов они узнали, что красноармеец Николай Жмаев был направлен на переформирование в Ростовскую область и числился пропавшим без вести с осени 1943-го, а его родственники проживают в Усть-Лабинске.

Поисковики сразу же связались дочерью бойца Лидией Николаевной и внучкой – Аллой Витальевной. Родные, получившие известия спустя столько лет, попросили захоронить останки Николая Жмаева на Кубани, рядом с могилой сына.

Дочь ждала вестей об отце все эти годы Фото: администрации Усть-Лабинского района

Дочь ждала вестей об отце все эти годы Фото: администрации Усть-Лабинского района

- Летом 76 лет назад он встретил врага лицом к лицу и погиб на поле сражения на Украине как герой, не выпуская оружие из рук. Он лежал в направлении немецкого опорника, к которому пытался пробиться. Тело бойца было посечено множеством осколков артиллерийских снарядов, где-то рядом был взрыв, - рассказал командир Республиканского поискового объединения «Донбасс» Александр Мальцев.

Поисковики передали дочери воина реликвии – часть ложки, фляжку, обнаруженные вместе с ним.

Николая Жмаева захоронили на городском кладбище Усть-Лабинска на улице Звездной в сопровождении почетного караула и духового оркестра. В церемонии приняли участие дочь, внуки и правнуки воина, поисковики и ветераны, представители органов власти, военнослужащие и кадеты казачьего корпуса, жители города.

Николая Жмаева захоронили с почестями

Николая Жмаева захоронили с почестями

- Предавая земле останки погибших, мы передаем эстафету памяти будущим поколениям. Это самое малое, что мы можем сделать в память о великом подвиге солдат, отдавших свою жизнь ради мирного неба. Это связь поколений и святая обязанность каждого гражданина своей страны. Вечная слава героям! – сказал на церемонии замглавы Усть-Лабинского района Василий Пензев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Кубани и в Майкопе ищут родственников бойцов, захороненных в Башкирии

Согласно архивным данным, в селе Шафраново, где в годы войны располагался эвакуационный госпиталь, покоятся пять бойцов из Краснодарского края и один из Майкопа (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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